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РИА Новости

Путин назвал развитие Дальнего Востока задачей общенационального масштаба

12:42 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей V Восточного экономического форума во Владивостоке, отметив, что развитие Дальнего Востока является приоритетной задачей общенационального масштаба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019.
"Развитие российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей – наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в последнее время предпринимаются серьёзные, беспрецедентные меры, направленные на поддержку бизнеса в регионе и формирование территорий опережающего развития. Вводятся в эксплуатацию объекты инфраструктуры, также большое внимание уделяется созданию зоны с особым режимом правового регулирования – свободного порта Владивосток. Российский лидер обратил внимание на укрепление партнёрских связей между деловыми кругами России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
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"Подчеркну, Россия, как крупнейшая евразийская держава, заинтересована в динамичном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и открыта к равноправному диалогу на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах по линии Евразэс, ШОС и АТЭС", - говорится в телеграмме президента.
Путин выразил убежденность, что форум пройдёт в конструктивном ключе, даст старт новым, перспективным проектам и взаимовыгодному сотрудничеству. Кроме того, на площадке форума появится возможность на высоком профессиональном уровне наметить подходы и пути реализации национальной программы развития Дальнего Востока, добавил глава государства.
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Восточный экономический форум-2019Дальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
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