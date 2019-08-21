Путин назвал развитие Дальнего Востока задачей общенационального масштаба

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей V Восточного экономического форума во Владивостоке, отметив, что развитие Дальнего Востока является приоритетной задачей общенационального масштаба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019.

"Развитие российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей – наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в последнее время предпринимаются серьёзные, беспрецедентные меры, направленные на поддержку бизнеса в регионе и формирование территорий опережающего развития. Вводятся в эксплуатацию объекты инфраструктуры, также большое внимание уделяется созданию зоны с особым режимом правового регулирования – свободного порта Владивосток. Российский лидер обратил внимание на укрепление партнёрских связей между деловыми кругами России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Подчеркну, Россия, как крупнейшая евразийская держава, заинтересована в динамичном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и открыта к равноправному диалогу на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах по линии Евразэс, ШОС и АТЭС", - говорится в телеграмме президента.