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РИА Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинского журнала "Новое время"

12:34 21.08.2019 (обновлено: 13:45 21.08.2019)
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинского журнала "Новое время", где был размещен текст государственного гимна России "в оскорбительной интерпретации", сообщило ведомство.
По этой же причине был ограничен доступ к сайту, который позиционирует себя как "библиотека крамольного контента".
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"Ограничен доступ к сайтам с текстом государственного гимна России в оскорбительной интерпретации. ... Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор 19 августа получил требование Генпрокуратуры ограничить доступ к информации, в неприличной форме оскорбляющей государственный гимн РФ. Ведомство направило уведомления в адрес администраций этих интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров.
"Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов ограничен операторами связи на территории России", - отмечается в сообщении.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что сервис YouTube заблокировал видеозапись, которая оскорбляет государственные символы России .
Кроме того, в июне этого года после уведомления Роскомнадзора видеохостинг YouTube заблокировал ролик, в котором лидеры бандформирований и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России.
Также в июле 2019 года по требованию Роскомнадзора Facebook удалил изображение с нацисткой символикой на фоне герба РФ.
18 июля по требованию Роскомнадзора Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции или органам власти РФ, был подписан президентом 18 марта 2019 года. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются на ее удаление сутки с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка. Этим занимается Роскомнадзор по соответствующим требованиям Генпрокуратуры.
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