Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинского журнала "Новое время", где был размещен текст государственного гимна России "в оскорбительной интерпретации", сообщило ведомство.

По этой же причине был ограничен доступ к сайту, который позиционирует себя как "библиотека крамольного контента".

"Ограничен доступ к сайтам с текстом государственного гимна России в оскорбительной интерпретации. ... Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор 19 августа получил требование Генпрокуратуры ограничить доступ к информации, в неприличной форме оскорбляющей государственный гимн РФ. Ведомство направило уведомления в адрес администраций этих интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров.

"Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов ограничен операторами связи на территории России", - отмечается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщал , что сервис YouTube заблокировал видеозапись, которая оскорбляет государственные символы России .

Кроме того, в июне этого года после уведомления Роскомнадзора видеохостинг YouTube заблокировал ролик, в котором лидеры бандформирований и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России.

Также в июле 2019 года по требованию Роскомнадзора Facebook удалил изображение с нацисткой символикой на фоне герба РФ.

18 июля по требованию Роскомнадзора Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России.