Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ

ДАМАСК, 21 авг – РИА Новости. Иранские власти предложили Ираку проект по возобновлению работы нефтепровода, проходящего по территории Ирака к сирийскому порту Баньяс на Средиземном море, в свете растущих угроз в Ормузском проливе, однако официальный Багдад пока не ответил на предложение, передает иракский телеканал Иранские власти предложили Ираку проект по возобновлению работы нефтепровода, проходящего по территории Ирака к сирийскому порту Баньяс на Средиземном море, в свете растущих угроз в Ормузском проливе, однако официальный Багдад пока не ответил на предложение, передает иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на осведомленный источник.

"Тегеран вновь поднял тему проекта по экспорту нефти через нефтепровод, пролегающий по иракской территории и заканчивающийся в сирийском порту Баньяс на Средиземном море. Таким образом можно будет уклониться от американских санкций и не задействовать Ормузский пролив, так как все больше опасений по поводу его закрытия в случае возникновения военных столкновений США и их союзников против Ирана", - заявил каналу источник.

По его словам, данный проект предлагался Ираном и в предыдущие годы, однако в 2014 году в связи с захватом территорий Сирии и Ирака боевиками "Исламского государства"* деятельность была свернута.

Источник отметил, что предлагаются два варианта: или строительство нового нефтепровода длиной в 1000 километров, половина которого пройдет по Ираку, или же ремонт за счет иранской стороны нефтепровода Киркук-Баньяс, который не работает с 1982 года. Через данный нефтепровод может передаваться до 1,25 миллиона баррелей нефти в сутки, отметил источник.

По его словам, иракские власти пока не ответили на предложение Ирана. "Ирак считает, что данный проект невыгоден, более того, может ему навредить, учитывая, что Багдад может экспортировать свою нефть в средиземноморские страны через порт Баньяс без участия Ирана", - отметил источник.

В свою очередь анонимный депутат иракского парламента отметил, что данный проект позволит снабжать не только нефтью, но и газом Сирию и даже Ливан, который сможет тогда решить проблему катастрофической нехватки электричества.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.