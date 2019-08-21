Грибную ферму стоимостью 1,5 млрд рублей построят в Электростали

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ферму по выращиванию шампиньонов площадью 4,15 гектара построят в городском округе Электросталь в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

"К настоящему времени на стройплощадке комплекса по выращиванию грибов мощностью 5 тысяч тонн шампиньонов в год завершены работы по заливке фундаментов всех объектов фермы. Инвестиции в проект составляют полтора миллиарда рублей. Общая площадь составит 4,15 гектара", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.