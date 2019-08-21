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РИА Новости

СМИ: среди пострадавших при пожаре в Германии оказались двое россиян

12:29 21.08.2019
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© AP Photo / Daniel RolandПожарный в Германии
Пожарный в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
Пожарный в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое россиян пострадали в результате пожара в земле Нижняя Саксония (округ Люхов-Данеберг), сообщила телекомпания NDR в среду.
По сообщению NDR, инцидент произошел в воскресенье вечером в рамках встречи прибывшей в ФРГ по обмену молодежи, пожар начался в результате попадания электрического кабеля в пламя газовой плиты.
Ташкент
Вчера, 06:38РИА Новости
В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре
Среди пострадавших - два гражданина РФ 18 и 24 лет, гражданин Танзании 21 года и гражданка ФРГ 80 лет. Они с ожогами разной степени тяжести доставлены в больницу.
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