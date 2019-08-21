СМИ: среди пострадавших при пожаре в Германии оказались двое россиян

По сообщению NDR, инцидент произошел в воскресенье вечером в рамках встречи прибывшей в ФРГ по обмену молодежи, пожар начался в результате попадания электрического кабеля в пламя газовой плиты.

Среди пострадавших - два гражданина РФ 18 и 24 лет, гражданин Танзании 21 года и гражданка ФРГ 80 лет. Они с ожогами разной степени тяжести доставлены в больницу.