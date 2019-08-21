На севере Индии три человека погибли при крушении вертолета с гумпомощью

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения частного вертолета, доставлявшего гуманитарную помощь жителям пострадавшего от наводнений индийского штата Уттаракханд, сообщают спасательные службы региона.

Согласно этим данным, жертвами аварии стали командир воздушного судна, пилот и пассажир. Спасатели подтвердили озвученную ранее версию о том, что вертолет врезался в линии электропередачи в условиях низкой видимости.

За последние несколько дней жертвами обрушившихся на Уттаракханд муссонных дождей стали более 30 человек. Обильные осадки спровоцировали в регионе многочисленные оползни и разливы рек. В результате паводков жители ряда населенных пунктов и находящиеся там туристы оказались полностью отрезанными от внешнего мира.