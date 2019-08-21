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РИА Новости

В Москве пациент напал на врача спустя месяц после выписки

12:16 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Врач в Москве подал заявление в полицию на пациента, который спустя месяц после выписки из больницы выследил его и напал, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация, что недовольный лечением пациент избил в Москве врача-офтальмолога.
"Врач подал заявление в полицию на пациента, который напал на него спустя месяц после выписки из больницы... Уже во время лечения пациент вел себя агрессивно по отношению к врачам и персоналу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вся медицинская помощь во время пребывания пациента в больнице оказывалась в полном объеме, он был выписан с улучшением состояния и рекомендациями по дальнейшему наблюдению. Помимо офтальмологической помощи, пациенту было проведено комплексное обследование другими специалистами.
"Спустя месяц после выписки он начал необоснованно требовать денежной компенсации от врача, и проследив его по дороге из больницы, совершил нападение", - говорится в сообщении.
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