В Москве пациент напал на врача спустя месяц после выписки

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Врач в Москве подал заявление в полицию на пациента, который спустя месяц после выписки из больницы выследил его и напал, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что недовольный лечением пациент избил в Москве врача-офтальмолога.

"Врач подал заявление в полицию на пациента, который напал на него спустя месяц после выписки из больницы... Уже во время лечения пациент вел себя агрессивно по отношению к врачам и персоналу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся медицинская помощь во время пребывания пациента в больнице оказывалась в полном объеме, он был выписан с улучшением состояния и рекомендациями по дальнейшему наблюдению. Помимо офтальмологической помощи, пациенту было проведено комплексное обследование другими специалистами.