В Приморье появилась памятная доска в честь визита Ким Чен Ына в Россию

"Открытие памятной доски состоялось сегодня в поселке Хасан в Доме российско-корейской дружбы, в день прибытия в Приморский край делегации КНДР для обсуждения вопросов сотрудничества", - говорится в сообщении.

В июне аналогичная мемориальная доска была установлена во Владивостоке на территории загородного комплекса "Лесная заимка". Тогда это событие также приурочили к 55-летию со дня начала работы отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира - в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он являлся на протяжении многих лет.