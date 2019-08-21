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РИА Новости

В Приморье появилась памятная доска в честь визита Ким Чен Ына в Россию

12:08 21.08.2019
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© Фото : Партия "Единая Россия" (Приморское отдлеление)Мемориальная доска, установленная в Хасанском районе в честь визита лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморье
Мемориальная доска, установленная в Хасанском районе в честь визита лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморье
© Фото : Партия "Единая Россия" (Приморское отдлеление)
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Мемориальную доску в честь визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына установили в Доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе Поморья, сообщает региональное отделение "Единой России".

"Открытие памятной доски состоялось сегодня в поселке Хасан в Доме российско-корейской дружбы, в день прибытия в Приморский край делегации КНДР для обсуждения вопросов сотрудничества", - говорится в сообщении.

В июне аналогичная мемориальная доска была установлена во Владивостоке на территории загородного комплекса "Лесная заимка". Тогда это событие также приурочили к 55-летию со дня начала работы отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира - в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он являлся на протяжении многих лет.
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