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РИА Новости

В Рязани рабочий погиб при очистке емкости от нефтепродуктов

12:04 21.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Один рабочий погиб, двое попали в больницу с отравлением при очистке емкости от нефтепродуктов на территории бывшего завода в Рязани, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Вечером 20 августа 2019 года произошло отравление трех работников на территории бывшего завода "Химволокно". Один из пострадавших, 1993 года рождения, скончался на месте происшествия, двое других госпитализированы", - говорится в сообщении.
СК по факту происшествия начал доследственную проверку.
"По предварительным данным, мужчины выполняли работы по очистке емкостного хранилища от остатков нефтепродуктов", - информирует следствие.
Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, отвечающих за безопасность работ на объекте.
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