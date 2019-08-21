В Госдуме оценили призывы снять лимит на использование госсимволики

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Популяризация госсимволики РФ помогает развитию патриотизма и гражданственности в стране, и никаких излишних ограничений на ее использование гражданами в настоящее время нет, заявил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В преддверии празднования Дня Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа, Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета, напомнил, что уже более 10 лет россияне, "желающие подчеркнуть свою гражданскую принадлежность, выразить патриотические чувства, проявить любовь к родине", могут свободно использовать флаг в повседневной жизни, в частности, вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить с собой на мероприятия. Кроме того, отмечает депутат, в 2017 году аналогичные нормы были предусмотрены в отношении использования герба РФ.

"В СМИ периодически освещаются призывы общественных и политических деятелей к снятию излишних ограничений на использование российской государственной символики, чтобы предоставить гражданам возможность выражать таким образом любовь к своей стране. Мы полностью поддерживаем идеи популяризации госсимволики, поскольку это помогает развитию патриотизма и гражданственности, но обращаем внимание, что никаких излишних ограничений на ее использование гражданами в настоящее время нет", - отметил Крашенинников.

Он подчеркнул, что граждане и организации вправе беспрепятственно использовать флаг и герб РФ в любой день по своему усмотрению, "соблюдая при этом уважительное отношение к государственным символам, а следовательно к государству и обществу".