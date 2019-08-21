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РИА Новости

Башкирские депутаты подготовят нормативы по ограничению гаджетов в школах

11:48 21.08.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
УФА, 21 авг – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента разработают нормативный документ, чтобы региональные школы могли регламентировать использование мобильных устройств внутри учебных заведений, сообщили в пресс-службе госсобрания – курултая республики.
"Депутаты разрабатывают нормативный документ, который позволил бы школам на своем уровне регламентировать использование телефонов внутри учебного заведения. Этот вопрос поднимался на августовском совещании педагогов. Школы тоже должны сказать свое веское слово – именно им предстоит обсуждать вопрос с родительским комитетом и реализовывать принимаемые решения", - цитирует пресс-служба председателя башкирского парламента Константина Толкачева.
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Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования телефонов в школах.
По мнению спикера, многие люди, в том числе подростки, сегодня зависимы от мобильных устройств.
"Сегодня смартфон есть практически у каждого. Часто дети не могут расстаться со смартфонами даже на уроках. Нужно вводить какие-то рамки. На этот счет есть разные мнения, но факт остается фактом: смартфоны отвлекают детей, мешают им усваивать материал и в целом снижают качество учебного процесса. Нельзя запретить мобильные телефоны совсем, но ввести разумные ограничения можно и нужно", - считает Толкачев.
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