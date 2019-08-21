Башкирские депутаты подготовят нормативы по ограничению гаджетов в школах

"Депутаты разрабатывают нормативный документ, который позволил бы школам на своем уровне регламентировать использование телефонов внутри учебного заведения. Этот вопрос поднимался на августовском совещании педагогов. Школы тоже должны сказать свое веское слово – именно им предстоит обсуждать вопрос с родительским комитетом и реализовывать принимаемые решения", - цитирует пресс-служба председателя башкирского парламента Константина Толкачева.

"Сегодня смартфон есть практически у каждого. Часто дети не могут расстаться со смартфонами даже на уроках. Нужно вводить какие-то рамки. На этот счет есть разные мнения, но факт остается фактом: смартфоны отвлекают детей, мешают им усваивать материал и в целом снижают качество учебного процесса. Нельзя запретить мобильные телефоны совсем, но ввести разумные ограничения можно и нужно", - считает Толкачев.