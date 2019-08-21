В Новосибирске девушке удалили из желудка гигантский волосяной ком

КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Хирурги одной из новосибирских больниц удалили девушке трихобезоар - гигантский комок волос в желудке, сообщили РИА Новости в минздраве Новосибирской области.
"В августе в одну из больниц поступила девушка 16 лет с болями, жалобами на потерю веса и аппетита. Во время обследования был обнаружен гигантский трихобезоар. Хирурги удалили его при помощи лапароскопической операции", - сказал собеседник агентства.
В данный момент пациентка выписана, боли в животе перестали ее беспокоить, аппетит восстановился. В минздраве не уточнили, каким образом волосы оказались в желудке пациентки.
Трихобезоар состоит из волос, частичек еды и желудочной слизи. Его образование может занять несколько лет.