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РИА Новости

В Новосибирске девушке удалили из желудка гигантский волосяной ком

11:31 21.08.2019 (обновлено: 11:32 21.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Хирурги одной из новосибирских больниц удалили девушке трихобезоар - гигантский комок волос в желудке, сообщили РИА Новости в минздраве Новосибирской области.
"В августе в одну из больниц поступила девушка 16 лет с болями, жалобами на потерю веса и аппетита. Во время обследования был обнаружен гигантский трихобезоар. Хирурги удалили его при помощи лапароскопической операции", - сказал собеседник агентства.
В данный момент пациентка выписана, боли в животе перестали ее беспокоить, аппетит восстановился. В минздраве не уточнили, каким образом волосы оказались в желудке пациентки.
Трихобезоар состоит из волос, частичек еды и желудочной слизи. Его образование может занять несколько лет.
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