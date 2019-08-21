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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Фестиваль "Спасская башня" получит собственную почтовую марку

11:29 21.08.2019
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня" получит собственную почтовую марку, церемония гашения пройдет 22 августа, сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете фестиваля.
"Торжественная церемония гашения марки состоится 22 августа в 17.00 на Красной площади. Специально для марки был издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы", - говорится в сообщении.
Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
19 августа, 18:51Культура
На "Спасской башне" планируют установить мировой рекорд
Марку будут гасить руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов и заместитель гендиректора Почты России Ярослав Мандрон. Также будет погашена немаркированная почтовая карточка с изображением Президентского оркестра и Роты Почетного караула Московского Кремля.
Кроме маркированной продукции "Почта России" выпустила к Фестивалю три вида коллекционных открыток, которые можно будет бесплатно получить в специальном почтовом домике на Красной площади в дни фестиваля.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Спасская башняРоссияОбщество
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