МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня" получит собственную почтовую марку, церемония гашения пройдет 22 августа, сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете фестиваля.

"Торжественная церемония гашения марки состоится 22 августа в 17.00 на Красной площади. Специально для марки был издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы", - говорится в сообщении.

Марку будут гасить руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов и заместитель гендиректора Почты России Ярослав Мандрон. Также будет погашена немаркированная почтовая карточка с изображением Президентского оркестра и Роты Почетного караула Московского Кремля.

Кроме маркированной продукции "Почта России" выпустила к Фестивалю три вида коллекционных открыток, которые можно будет бесплатно получить в специальном почтовом домике на Красной площади в дни фестиваля.