Кузнецова будет отправлять книги в СИЗО для несовершеннолетних

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совместно с Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) отправили в некоторые СИЗО книги для находящихся там несовершеннолетних и собираются делать это регулярно.
"Абсолютно конкретный проект- это подборка литературы для несовершеннолетних в учреждениях ФСИН. Когда посещаешь колонии, до книг не всегда доходят руки, но однажды я увидела то, что читают дети, и пришла в ужас. Мы вместе с РГДБ собрали литературу и отправили в некоторые СИЗО. Сейчас вопрос может быть решен системно. Литература будет новая, специально подобранная и изданная", - сообщила Кузнецова на своей странице в Facebook.
Также детский омбудсмен сообщила, что в конце сентября впервые соберется рабочая группа по позитивному контенту. "Влияние деструктивного контента на наших детей преодолеть можно только развитием позитивного, работой профессионалов да и много еще чем, что в целом называется системным подходом", - добавила она.