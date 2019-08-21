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РИА Новости

Кузнецова будет отправлять книги в СИЗО для несовершеннолетних

11:28 21.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совместно с Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) отправили в некоторые СИЗО книги для находящихся там несовершеннолетних и собираются делать это регулярно.
"Абсолютно конкретный проект- это подборка литературы для несовершеннолетних в учреждениях ФСИН. Когда посещаешь колонии, до книг не всегда доходят руки, но однажды я увидела то, что читают дети, и пришла в ужас. Мы вместе с РГДБ собрали литературу и отправили в некоторые СИЗО. Сейчас вопрос может быть решен системно. Литература будет новая, специально подобранная и изданная", - сообщила Кузнецова на своей странице в Facebook.
Также детский омбудсмен сообщила, что в конце сентября впервые соберется рабочая группа по позитивному контенту. "Влияние деструктивного контента на наших детей преодолеть можно только развитием позитивного, работой профессионалов да и много еще чем, что в целом называется системным подходом", - добавила она.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
24 июля, 12:56РИА Новости
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Анна КузнецоваРоссийская государственная детская библиотекаФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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