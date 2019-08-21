Кузнецова будет отправлять книги в СИЗО для несовершеннолетних

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совместно с Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) отправили в некоторые СИЗО книги для находящихся там несовершеннолетних и собираются делать это регулярно.

Также детский омбудсмен сообщила, что в конце сентября впервые соберется рабочая группа по позитивному контенту. "Влияние деструктивного контента на наших детей преодолеть можно только развитием позитивного, работой профессионалов да и много еще чем, что в целом называется системным подходом", - добавила она.