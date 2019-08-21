Съемка музыкального клипа под Парижем обернулась перестрелкой

ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Съемка клипа французского рэпера Booba в пригороде Парижа Оне-су-Буа в ночь на среду обернулась перестрелкой, в ходе которой пострадали по меньшей мере три человека, передает радиостанция Съемка клипа французского рэпера Booba в пригороде Парижа Оне-су-Буа в ночь на среду обернулась перестрелкой, в ходе которой пострадали по меньшей мере три человека, передает радиостанция Europe1

Инцидент произошел около полуночи на одном из заброшенных складов. На съемочную площадку прибыли около двух десятков человек, которые хотели схлестнуться с рэпером. К этому моменту его уже не было на месте, и нападавшие стали стрелять и избивать бейсбольной битой членов съемочной группы.

"По меньшей мере три человека, включая режиссера клипа, были ранены, но их жизни ничто не угрожает. Один из пострадавших в возрасте около 30 лет был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями", - отмечает радиостанция.

Нападавшие скрылись с места преступления еще до приезда стражей порядка. Полиция проводит расследование в связи с произошедшим.