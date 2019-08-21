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РИА Новости

Съемка музыкального клипа под Парижем обернулась перестрелкой

11:28 21.08.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в пригороде Парижа
Сотрудник полиции в пригороде Парижа
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудник полиции в пригороде Парижа. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Съемка клипа французского рэпера Booba в пригороде Парижа Оне-су-Буа в ночь на среду обернулась перестрелкой, в ходе которой пострадали по меньшей мере три человека, передает радиостанция Europe1.
Инцидент произошел около полуночи на одном из заброшенных складов. На съемочную площадку прибыли около двух десятков человек, которые хотели схлестнуться с рэпером. К этому моменту его уже не было на месте, и нападавшие стали стрелять и избивать бейсбольной битой членов съемочной группы.
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"По меньшей мере три человека, включая режиссера клипа, были ранены, но их жизни ничто не угрожает. Один из пострадавших в возрасте около 30 лет был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями", - отмечает радиостанция.
Нападавшие скрылись с места преступления еще до приезда стражей порядка. Полиция проводит расследование в связи с произошедшим.
Ранее рэпер уже попадал в сводки правоохранителей - год назад, в августе 2018 года Booba подрался в парижском аэропорту Orly со своим коллегой под псевдонимом Kaaris. В результате разбирательств оба исполнителя были приговорены к условным срокам по 18 месяцев каждый.
Полиция на месте преступления
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