Российский саперы за пять лет разминировали более шести тысяч га в Сирии

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ за пять лет разминировали более шести с половиной тысяч гектаров территории Сирии, заявил глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"В завершение заседания подведем итоги работы Международного противоминного центра Вооружённых Сил, который 1 августа отметил свое пятилетие. Особо хочу отметить выполнение специальных задач в Сирийской Арабской Республике, в ходе которых были разминированы города Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В Сирии разминировано: более шести с половиной тысяч гектаров территории, тысяча четыреста километров дорог, 12 километров железнодорожных путей, свыше 17 тысяч зданий и сооружений", - сказал Шойгу в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

Он уточнил, что российские саперы в Сирии обнаружили и уничтожили более 105 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 31 тысячи - самодельные взрывные устройства. Генерал отметил, что эти работы велись в условиях боевых действий в городской застройке, при этом объекты культурного наследия и инфраструктура населённых пунктов не пострадали.

Министр напомнил, что в период с октября 2018 по март 2019 года военнослужащие Центра впервые участвовали в гуманитарном разминировании Лаоса. Шойгу подчеркнул, что уничтоженные взрывоопасные предметы в основном были произведены в США.