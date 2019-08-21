Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T11:45Z
https://ria.ru/20190821/1557731273.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155619/27/1556192713_0:478:2047:1629_1036x0_80_0_0_2e35531a26de79e04edebfc73ea458ae.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Российский саперы за пять лет разминировали более шести тысяч га в Сирии

11:26 21.08.2019 (обновлено: 11:45 21.08.2019)
69
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ за пять лет разминировали более шести с половиной тысяч гектаров территории Сирии, заявил глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
"В завершение заседания подведем итоги работы Международного противоминного центра Вооружённых Сил, который 1 августа отметил свое пятилетие. Особо хочу отметить выполнение специальных задач в Сирийской Арабской Республике, в ходе которых были разминированы города Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В Сирии разминировано: более шести с половиной тысяч гектаров территории, тысяча четыреста километров дорог, 12 километров железнодорожных путей, свыше 17 тысяч зданий и сооружений", - сказал Шойгу в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
Лагерь беженцев
Вчера, 10:21Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
Он уточнил, что российские саперы в Сирии обнаружили и уничтожили более 105 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 31 тысячи - самодельные взрывные устройства. Генерал отметил, что эти работы велись в условиях боевых действий в городской застройке, при этом объекты культурного наследия и инфраструктура населённых пунктов не пострадали.
Министр напомнил, что в период с октября 2018 по март 2019 года военнослужащие Центра впервые участвовали в гуманитарном разминировании Лаоса. Шойгу подчеркнул, что уничтоженные взрывоопасные предметы в основном были произведены в США.
"Выполненные задачи укрепили международный авторитет России в области разминирования, и сегодня многие страны обращаются к нам за помощью. За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность Центр награждён орденом Кутузова и грамотой Верховного Главнокомандующего", - сказал он.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
010000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСергей ШойгуРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова будет отправлять книги в СИЗО для несовершеннолетних
РИА
Новости
Сотрудник полиции в пригороде Парижа
Съемка музыкального клипа под Парижем обернулась перестрелкой
Идлиб
Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Эксперт объяснил, почему Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
Лента
новостей
Виды Берлина
В Берлине приветствуют все форматы диалога по урегулированию в Сирии
Стадо оленей бежит по тундре
На Ямале почти 70% поголовья северных оленей привили против сибирской язвы
Президент Сирии Башар Асад
Бои в Идлибе выявили поддержку террористов Турцией, заявил Асад
Добыча нефти на Ближнем Востоке
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров заявил, что обсудил с Маасом ситуацию в Идлибе
Йемен
Арабская коалиция сбила беспилотники хуситов в Йемене
Израильский военный беспилотник
Израильские БПЛА нанесли удар по военным базам, утверждает иракский депутат
Паводок в Приморье
Таможенный пост Полтавка прекратил работу из-за паводка в Приморье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров обсудил с Маасом продвижение переговоров в астанинском формате
Ситуация в Идлибе
Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Члены суверенного совета Судана принесли присягу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
Лента новостейМолния