На Ямале почти 70% поголовья северных оленей привили против сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Почти 70% поголовья северных оленей на сегодняшний день привито против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба губернатора.

В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"На сегодня уже привито 362 037 голов, что составляет 66% от годового плана. Мероприятия проходят в штатном режиме, переброску бригад замедляет неустойчивая погода. Так, в сильный ветер невозможно установить временный кораль, а в дождь вакцинировать запрещено по инструкции во избежание поствакцинальных реакций у животных", - приводятся в сообщении слова главного ветеринарного врача округа Евгения Попова.

По его словам, в регионе вакцинация проходит в два этапа и требует тщательного проведения подготовительных мероприятий в части совместного определения с владельцами мест и сроков ее проведения, мобилизации людских ресурсов, снабжения их амуницией, биопродукцией, специальным инструментарием, бытовыми принадлежностями для длительного проживания в тундре и расходными материалами, в том числе для переносных коралей.

Сейчас основная группировка сил сосредоточена на самых северных участках – это Гыданский полуостров и от деревни Тамбей до пролива Малыгина на полуострове Ямал.

"Здесь погода еще менее предсказуема", - подчеркнул руководитель службы ветеринарии.

Он также отметил, что в период летней вакцинации будет задействовано порядка 80 прививочных бригад из более 160 ветеринарных специалистов госветслужбы и сельхозпредприятий.