На Ямале почти 70% поголовья северных оленей привили против сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Почти 70% поголовья северных оленей на сегодняшний день привито против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба губернатора.
В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.
19 августа, 11:33РИА НовостиВ Казахстане четыре жителя села заболели сибирской язвой
"На сегодня уже привито 362 037 голов, что составляет 66% от годового плана. Мероприятия проходят в штатном режиме, переброску бригад замедляет неустойчивая погода. Так, в сильный ветер невозможно установить временный кораль, а в дождь вакцинировать запрещено по инструкции во избежание поствакцинальных реакций у животных", - приводятся в сообщении слова главного ветеринарного врача округа Евгения Попова.
По его словам, в регионе вакцинация проходит в два этапа и требует тщательного проведения подготовительных мероприятий в части совместного определения с владельцами мест и сроков ее проведения, мобилизации людских ресурсов, снабжения их амуницией, биопродукцией, специальным инструментарием, бытовыми принадлежностями для длительного проживания в тундре и расходными материалами, в том числе для переносных коралей.
Сейчас основная группировка сил сосредоточена на самых северных участках – это Гыданский полуостров и от деревни Тамбей до пролива Малыгина на полуострове Ямал.
"Здесь погода еще менее предсказуема", - подчеркнул руководитель службы ветеринарии.
Он также отметил, что в период летней вакцинации будет задействовано порядка 80 прививочных бригад из более 160 ветеринарных специалистов госветслужбы и сельхозпредприятий.
Первый этап вакцинации проведен в феврале-марте этого года. Вакцинировано 183 тысяч голов северных оленей (33% от запланированного поголовья). Всего за прививочную кампанию вакцину должны получить более полумиллиона северных оленей, мероприятия планируется завершить до конца сентября, уточняют власти.
13 августа, 11:18РИА НовостиВ Белоруссии впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву