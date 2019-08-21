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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале почти 70% поголовья северных оленей привили против сибирской язвы

11:23 21.08.2019
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© РИА Новости / Вяткин Владимир, STFСтадо оленей бежит по тундре
Стадо оленей бежит по тундре
© РИА Новости / Вяткин Владимир, STF
Стадо оленей бежит по тундре. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Почти 70% поголовья северных оленей на сегодняшний день привито против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба губернатора.
В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.
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"На сегодня уже привито 362 037 голов, что составляет 66% от годового плана. Мероприятия проходят в штатном режиме, переброску бригад замедляет неустойчивая погода. Так, в сильный ветер невозможно установить временный кораль, а в дождь вакцинировать запрещено по инструкции во избежание поствакцинальных реакций у животных", - приводятся в сообщении слова главного ветеринарного врача округа Евгения Попова.
По его словам, в регионе вакцинация проходит в два этапа и требует тщательного проведения подготовительных мероприятий в части совместного определения с владельцами мест и сроков ее проведения, мобилизации людских ресурсов, снабжения их амуницией, биопродукцией, специальным инструментарием, бытовыми принадлежностями для длительного проживания в тундре и расходными материалами, в том числе для переносных коралей.
Сейчас основная группировка сил сосредоточена на самых северных участках – это Гыданский полуостров и от деревни Тамбей до пролива Малыгина на полуострове Ямал.
"Здесь погода еще менее предсказуема", - подчеркнул руководитель службы ветеринарии.
Он также отметил, что в период летней вакцинации будет задействовано порядка 80 прививочных бригад из более 160 ветеринарных специалистов госветслужбы и сельхозпредприятий.
Первый этап вакцинации проведен в феврале-марте этого года. Вакцинировано 183 тысяч голов северных оленей (33% от запланированного поголовья). Всего за прививочную кампанию вакцину должны получить более полумиллиона северных оленей, мероприятия планируется завершить до конца сентября, уточняют власти.
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