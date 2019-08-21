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РИА Новости

В ЛНР суд вынес приговор мужчине за пособничество украинским спецслужбам

11:22 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Верховный Суд Луганской народной республики приговорил жителя подконтрольного ЛНР Алчевска к двенадцати годам лишения свободы за государственную измену в виде пособничества спецслужбам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики
"Верховный Суд Луганской народной республики приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам тюремного заключения за совершение преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР ("Государственная измена")", - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
По данным МГБ, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Коркишко, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, при пересечении КПП "Майорск – Зайцево" был завербован сотрудниками СБ Украины. "По заданиям украинских спецслужб он конспиративно перевозил с территории Украины на территорию республики посылки, содержащие предметы, необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий", - сообщили в пресс-службе МГБ.
По данным ведомства, Коркишко подбирал помещения для проживания диверсионно-разведывательных групп и агентов СБ Украины, а также снабжал взрывчатыми веществами диверсантов, действовавших на территории ЛНР. "Обращаем внимание граждан республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - напомнили в ведомстве.
Молоток судьи
27 июня, 15:28РИА Новости
Суд в ДНР приговорил жительницу республики к 12 годам тюрьмы за шпионаж
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