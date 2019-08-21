В ЛНР суд вынес приговор мужчине за пособничество украинским спецслужбам

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Верховный Суд Луганской народной республики приговорил жителя подконтрольного ЛНР Алчевска к двенадцати годам лишения свободы за государственную измену в виде пособничества спецслужбам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики

"Верховный Суд Луганской народной республики приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам тюремного заключения за совершение преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР ("Государственная измена")", - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

По данным МГБ, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Коркишко, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, при пересечении КПП "Майорск – Зайцево" был завербован сотрудниками СБ Украины. "По заданиям украинских спецслужб он конспиративно перевозил с территории Украины на территорию республики посылки, содержащие предметы, необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий", - сообщили в пресс-службе МГБ.