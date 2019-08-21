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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии

11:13 21.08.2019
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© РИА НовостиИдлиб
Идлиб
© РИА Новости
Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 14, Алеппо – 11, Идлиб – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 9 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 5, Хама – 3, Алеппо – 1", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в районе Карим-Каср города Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом порядка 2,4 тонны.
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