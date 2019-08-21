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РИА Новости

Прокуратура проверит транспортную компанию после ДТП в Челябинске

11:10 21.08.2019
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© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области ДТП с участием микроавтобуса в Челябинске
ДТП с участием микроавтобуса в Челябинске
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Прокуратура проверит компанию "Экотранс", принадлежащий которой "Камаз" во вторник в Челябинске столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибла девушка, и еще более 10 человек пострадали, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
"По поручению прокурора области Виталия Лопина надзорным ведомством организована проверка в ООО Производственно-коммерческая фирма "Экотранс" по факту произошедшего 20 августа дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
По данным УГИБДД России по региону, ДТП произошло 20 августа в 01.10 (23.10 мск 19 августа) по улице Блюхера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" (мусоровоз) столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. Травмы получили водитель "Камаз" и его пассажир. По данным горадминистрации, всего в ДТП пострадали 13 человек. Все пострадавшие были доставлены в стационары - 9 человек госпитализированы, из них двое находились в тяжелом состоянии. Позже горадминистрация сообщила, что в больнице скончалась 17-летняя девушка, пассажирка микроавтобуса, находившаяся в тяжелом состоянии.
В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения, уточняется в сообщении.
Инспектор ГИБДД
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