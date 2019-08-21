Венедиктов рассказал о ходе тестирования системы электронного голосования

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аварийное отключение во время электронного голосования произведут примерно в час дня, явка за два часа голосования составила 10%, рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

С 12 августа открылась запись для граждан пилотных избирательных округов, третий этап открытого тестирования системы электронного голосования стартовал в Москве 21 августа в 08:00.

"Э-голосование. Тест 3. За два часа явка составила 10%. Взлома пока нет. Аварийное отключение приблизительно в час (дня - ред.)", - сказал Венедиктов.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.