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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов рассказал о ходе тестирования системы электронного голосования

11:05 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аварийное отключение во время электронного голосования произведут примерно в час дня, явка за два часа голосования составила 10%, рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
С 12 августа открылась запись для граждан пилотных избирательных округов, третий этап открытого тестирования системы электронного голосования стартовал в Москве 21 августа в 08:00.
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"Э-голосование. Тест 3. За два часа явка составила 10%. Взлома пока нет. Аварийное отключение приблизительно в час (дня - ред.)", - сказал Венедиктов.
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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