Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада в Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

Как уточнили в ведомстве, штукатурка упала с потолка игровой младшей группы, в момент происшествия в помещении находилось 13 детей младшего возраста.

"Обрушение штукатурки в результате отслаивания, по предварительным данным специалистов ГУКСа, произошло в результате ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой. Это может быть связано с изношенностью здания (в эксплуатации сад находится 58 лет). Принято решение провести обследование всего корпуса. После этого будет выдано экспертное заключение, на основании которого будет принято решение о текущем или капитальном ремонте", - приводятся в сообщении слова и.о. мэра Благовещенска Олега Имамеева.

В четверг здание детского сада будет закрыто, 100 воспитанников ждет перераспределение по другим корпусам, добавили в пресс-службе.