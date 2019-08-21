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РИА Новости

Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют

10:59 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада в  Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.
Как уточнили в ведомстве, штукатурка упала с потолка игровой младшей группы, в момент происшествия в помещении находилось 13 детей младшего возраста.
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"Обрушение штукатурки в результате отслаивания, по предварительным данным специалистов ГУКСа, произошло в результате ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой. Это может быть связано с изношенностью здания (в эксплуатации сад находится 58 лет). Принято решение провести обследование всего корпуса. После этого будет выдано экспертное заключение, на основании которого будет принято решение о текущем или капитальном ремонте", - приводятся в сообщении слова и.о. мэра Благовещенска Олега Имамеева.
В четверг здание детского сада будет закрыто, 100 воспитанников ждет перераспределение по другим корпусам, добавили в пресс-службе.
"Мы понимаем и те волнения, которые испытали родители, и тот стресс, который испытали дети. Готовы оказать всяческую помощь, в том числе и психологическую, для этого будет привлечен психолог детского сада №5. Ситуация взята на контроль", - процитировали в пресс-службе слова министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой.
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