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РИА Новости

Творческая встреча с кинорежиссером Сергеем Соловьевым к 75-летнему юбилею

10:57 21.08.2019
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22 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с российским кинорежиссером Сергеем СОЛОВЬЕВЫМ, приуроченная к его 75-летнему юбилею, который состоится 25 августа.
О творчестве, готовящихся съемках, а также о современном российском кинематографе пойдет речь на мероприятии.

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