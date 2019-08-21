Творческая встреча с кинорежиссером Сергеем Соловьевым к 75-летнему юбилею

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22 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с российским кинорежиссером Сергеем СОЛОВЬЕВЫМ, приуроченная к его 75-летнему юбилею, который состоится 25 августа.