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РИА Новости

В Москве на выходных ожидается теплая погода с кратковременными дождями

10:50 21.08.2019
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© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Теплая комфортная погода с температурой в пределах 21-25 градусов, местами кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Дневная температура в субботу 21-23 градуса при довольно плотном северном ветре, в воскресенье ожидается немного более теплая погода, максимальная температура в Москве уже около 24-25 градусов", - сказала Позднякова.
По ее словам, такая температура воздуха останется на 3-4 градуса выше климатической нормы.
"Погода вполне комфортная и соответствует даже не последней декаде августа, а даже середине или начале месяца", - отметила Позднякова.
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Метеоролог также добавила, что в выходные в ночные часы осадков не ожидается, но днем и в субботу, и в воскресенье местами могут пройти кратковременные дожди.
"Есть вероятность кратковременных дождей и в субботу, и в воскресенье. Но наиболее вероятны они в северной половине столичного региона. И в Москве дожди будут не повсеместно. При этом количество осадков за 12 часов не превысит двух миллиметров", - сказала Позднякова.
Синоптик также отметила, что атмосферное давление останется выше климатической нормы: 755 миллиметров ртутного столба в субботу и 756 - в воскресенье.
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