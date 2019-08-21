ЦИК Украины опубликовал результаты на округе в Черниговской области

Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019. Архивное фото

Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала результаты внеочередных парламентских выборов по последнему, 210-му, одномандатному округу в Черниговской области в парламентской газете "Голос Украины".

Ранее список будущих депутатов Верховной рады опубликовали в газете "Голос Украины", но в списке отсутствовала информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе.

"Приходько Борис Викторович… избран в одномандатном избирательном округе № 210", - говорится в сообщении в газете в среду. Как отмечается, будущий депутат - самовыдвиженец, беспартийный, проживает в городе Киеве.

Ранее Центризбирком Украины сообщал, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в 210-м округе, протокол был подан 6 августа. По данным ЦИК, избирательная комиссия должна была до 12.00 16 августа представить протокол о результатах голосования в округе с пометкой "Уточненный", однако этого не было сделано. Позже ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа.