ЦИК Украины опубликовал результаты на округе в Черниговской области

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала результаты внеочередных парламентских выборов по последнему, 210-му, одномандатному округу в Черниговской области в парламентской газете "Голос Украины".
Ранее список будущих депутатов Верховной рады опубликовали в газете "Голос Украины", но в списке отсутствовала информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе.
"Приходько Борис Викторович… избран в одномандатном избирательном округе № 210", - говорится в сообщении в газете в среду. Как отмечается, будущий депутат - самовыдвиженец, беспартийный, проживает в городе Киеве.
Ранее Центризбирком Украины сообщал, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в 210-м округе, протокол был подан 6 августа. По данным ЦИК, избирательная комиссия должна была до 12.00 16 августа представить протокол о результатах голосования в округе с пометкой "Уточненный", однако этого не было сделано. Позже ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.