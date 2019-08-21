Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T11:24Z
https://ria.ru/20190821/1557729248.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/38/1556353877_0:242:2986:1922_1036x0_80_0_0_6949830296066e64906b8c33e58e9ef6.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Тестирование системы электронного голосования в Москве проходит без сбоев

10:31 21.08.2019 (обновлено: 11:24 21.08.2019)
403
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве проходит тестирование системы электронного голосования, рассказал РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.

"Началось все в порядке, без сбоев. Пока не было никаких тревожных сообщений, все в штатном режиме работает", — сказал он.

Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования начался в восемь утра.
Как рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, явка за два часа составила десять процентов. Аварийное отключение во время электронного голосования произведут примерно в 13:00.
Первый этап тестирования проводился 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы. Тогда выявили некоторые ошибки системы, которые позднее исправили специалисты.
Повторное тестирование состоялось 23 июля. Оно прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80 процентов. Тогда москвичи выбирали решение проблемы бездомных животных.
Московская городская избирательная комиссия
20 августа, 13:14Выборы в Мосгордуму
Криптограф может получить бонус за систему электронного голосования в МГД
Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва, в ходе которых впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где опробуют нововведение — это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Позднее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
15 августа, 16:03РИА Новости
ЦИК запустит услугу по электронной подаче заявок о голосовании на дому
600024
Обсудить 5
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомСергей МитрохинЯблокоМосковская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Единый день голосования в России
Власти Москвы оценили степень готовности системы электронного голосования
РИА
Новости
Алексей Венедиктов
Венедиктов рассказал о ходе тестирования системы электронного голосования
Стрельбище АО ЦНИИточмаш корпорации Ростех
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам
Лента
новостей
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Модель Тилан Блондо
Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Сотрудник ФСИН России
Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Исправительное учреждение в США
В США организатор "аферы века" с экопродуктами покончил с собой в тюрьме
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лента новостейМолния