Тестирование системы электронного голосования в Москве проходит без сбоев

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве проходит тестирование системы электронного голосования, рассказал РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.

"Началось все в порядке, без сбоев. Пока не было никаких тревожных сообщений, все в штатном режиме работает", — сказал он.

Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования начался в восемь утра.

Как рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, явка за два часа составила десять процентов. Аварийное отключение во время электронного голосования произведут примерно в 13:00.

Первый этап тестирования проводился 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы. Тогда выявили некоторые ошибки системы, которые позднее исправили специалисты.

Повторное тестирование состоялось 23 июля. Оно прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80 процентов. Тогда москвичи выбирали решение проблемы бездомных животных.

Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва, в ходе которых впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где опробуют нововведение — это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Позднее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.