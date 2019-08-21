Круглый стол о новых стандартах пластической хирургии

Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна СЕМЕНОВА;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай ДАЙХЕС;
- ректор 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр ГЛЫБОЧКО;
- ректор РУДН Владимир ФИЛИППОВ;
- директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина ЛОШАК;
- главный акушер-гинеколог Российской Федерации, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла АДАМЯН;
- заведующий кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии РМАНПО, руководитель Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ЦНИИС и ЧЛХ Александр НЕРОБЕЕВ;
- заведующий кафедрой пластической хирургии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Игорь РЕШЕТОВ;
- декан международного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Надежда БЫЛОВА.
В России идет разработка нового образовательного стандарта по специальности "Пластическая хирургия": вместо двухлетнего обучения предусмотрена пятилетняя ординатура с расширенными блоками обучения по смежным специальностям, микрососудистой хирургии кисти, искусству и скульптуре. Какова структура новых стандартов по специальности? Смогут ли новые правила повлиять на практику врачей с сомнительной репутацией? Какие изменения ждут кафедры пластической хирургии?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна СЕМЕНОВА;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай ДАЙХЕС;
- ректор 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр ГЛЫБОЧКО;
- ректор РУДН Владимир ФИЛИППОВ;
- директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина ЛОШАК;
- главный акушер-гинеколог Российской Федерации, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла АДАМЯН;
- заведующий кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии РМАНПО, руководитель Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ЦНИИС и ЧЛХ Александр НЕРОБЕЕВ;
- заведующий кафедрой пластической хирургии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Игорь РЕШЕТОВ;
- декан международного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Надежда БЫЛОВА.
В России идет разработка нового образовательного стандарта по специальности "Пластическая хирургия": вместо двухлетнего обучения предусмотрена пятилетняя ординатура с расширенными блоками обучения по смежным специальностям, микрососудистой хирургии кисти, искусству и скульптуре. Какова структура новых стандартов по специальности? Смогут ли новые правила повлиять на практику врачей с сомнительной репутацией? Какие изменения ждут кафедры пластической хирургии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/