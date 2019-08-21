Круглый стол о новых стандартах пластической хирургии

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28 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Новые стандарты пластической хирургии: что ждет студентов и профессионалов".