Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии

Ранее в удмуртском Глазове задержали местного жителя, который заманил маленькую девочку в безлюдный двор, пообещав купить ей сладости и покатать на каруселях, и изнасиловал ее.

Установить преступника помогли записи видеокамеры наружного наблюдения. Им оказался 56-летний местный житель. Ранее его неоднократно судили и даже приговорили к казни, но в 1998 году помиловали, а три года назад он освободился по УДО. По данным следствия, он нигде не работали и жил один.