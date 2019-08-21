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РИА Новости

Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии

10:11 21.08.2019 (обновлено: 14:31 21.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
УФА, 21 авг - РИА Новости. Колония, где отбывал наказание житель Удмуртии, изнасиловавший маленького ребенка, выступала против его условно-досрочного освобождения, заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского УФСИН.

"По мнению администрации, поведение осужденного требовало дальнейшего контроля в исправительном учреждении", - пояснили в ведомстве.

Ранее в удмуртском Глазове задержали местного жителя, который заманил маленькую девочку в безлюдный двор, пообещав купить ей сладости и покатать на каруселях, и изнасиловал ее.
Установить преступника помогли записи видеокамеры наружного наблюдения. Им оказался 56-летний местный житель. Ранее его неоднократно судили и даже приговорили к казни, но в 1998 году помиловали, а три года назад он освободился по УДО. По данным следствия, он нигде не работали и жил один.
Подозреваемого арестовали. Следователи выясняют, мог ли он совершить и другие преступления.
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УФСИНФедеральная служба исполнения наказаний РФУдмуртияПроисшествия
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