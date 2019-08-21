Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T10:09Z
https://ria.ru/20190821/1557728475.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о проведении Московского образовательного форума

10:08 21.08.2019 (обновлено: 10:09 21.08.2019)
13
22 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению Московского образовательного форума "Город образования".
Участники:
- заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр МОЛОТКОВ;
- директор Московского центра качества образования Павел КУЗЬМИН;
- вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексей ШАПОВАЛОВ;
- первый заместитель директора АО ВДНХ Виталий ЭММАНУИЛОВ.

Форум пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ в павильоне № 75.
Это крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников навыков, необходимых в будущей профессии и жизни. В 2018 году участие в форуме приняли более 133 тысяч жителей и гостей столицы, 86 экспонентов продемонстрировали инновационные образовательные решения.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Диск с заданиями единого государственного экзамена
В Югре выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получат выплаты
РИА
Новости
Студенты Высшей школы экономики
Нужно ли ходить на лекции: как выглядит онлайн-образование в России
Ученики на уроке в школе
Муниципалитеты Камчатки получили 11 млрд рублей на развитие образования
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
В российские школы в 2019 году пойдут почти два миллиона первоклассников
Лента
новостей
Урок в школе
Примерно 30 тысяч якутских школьников будут обучаться на родном языке
Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске
Работу руководства детсада в Благовещенске проверят после ЧП со штукатуркой
Школьные рюкзаки
Аналитики узнали, какие школьные рюкзаки предпочитают покупать россияне
Школьные рюкзаки
В Чувашии открыли новый корпус одной из крупнейших в республике школ
Урок в школе
Нижегородский министр прокомментировал идею ограничить гаджеты в школах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада задержали при закладке наркотиков
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается Московская городская избирательная комиссия
Глава МГИК раскритиковал отказ профсоюза "Учитель" участвовать в работе УИК
Урок в школе
В Рособрнадзоре объяснили идею об ограничении доступа к смартфонам в школах
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лента новостейМолния