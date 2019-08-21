Пресс-конференция о проведении Московского образовательного форума

Участники:
- заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр МОЛОТКОВ;
- директор Московского центра качества образования Павел КУЗЬМИН;
- вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексей ШАПОВАЛОВ;
- первый заместитель директора АО ВДНХ Виталий ЭММАНУИЛОВ.
Форум пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ в павильоне № 75.
Это крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников навыков, необходимых в будущей профессии и жизни. В 2018 году участие в форуме приняли более 133 тысяч жителей и гостей столицы, 86 экспонентов продемонстрировали инновационные образовательные решения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр МОЛОТКОВ;
- директор Московского центра качества образования Павел КУЗЬМИН;
- вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексей ШАПОВАЛОВ;
- первый заместитель директора АО ВДНХ Виталий ЭММАНУИЛОВ.
Форум пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ в павильоне № 75.
Это крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников навыков, необходимых в будущей профессии и жизни. В 2018 году участие в форуме приняли более 133 тысяч жителей и гостей столицы, 86 экспонентов продемонстрировали инновационные образовательные решения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/