В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Мужчина, раненный в ночной перестрелке в Краснодаре, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием примерно 10 человек. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе.

"По предварительным данным, в ночь на 21 августа… на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место были вызваны полиция и скорая помощь.

"Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 27-летний мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений… Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц… и убийства", - информирует ведомство.