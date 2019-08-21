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РИА Новости

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

10:09 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Мужчина, раненный в ночной перестрелке в Краснодаре, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием примерно 10 человек. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе.
"По предварительным данным, в ночь на 21 августа… на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место были вызваны полиция и скорая помощь.
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"Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 27-летний мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений… Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц… и убийства", - информирует ведомство.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, устанавливается точное количество пострадавших, назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении.
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