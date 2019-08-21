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РИА Новости

Выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны"

12:16 21.08.2019 (обновлено: 12:27 21.08.2019)
1303
В Москве открылась историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны". Здесь можно увидеть уникальные документы, рассказывающие о событиях, которые привели к трагедии. Раритетные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Основу выставки составили около 300 экспонатов — архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы.

Факсимиле И. В. Сталина (1-я половина XX века), портрет И. В. Сталина, выполненный на шелке мастером Заборовской (1938 г.), трубка курительная (Великобритания, 1940-е гг.), лупа (1-я половина XX века), представленные на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
1 из 15

Основу выставки составили около 300 экспонатов — архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов на открытии выставки.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
2 из 15

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов на открытии выставки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Выставочном зале федеральных архивов впервые представлены копии зарубежных трофейных документов.

Обложка Американского еженедельного новостного журнала Newsweek 1939 года, на которой изображены И. В. Сталин и В.М. Молотов, представленная на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
3 из 15

В Выставочном зале федеральных архивов впервые представлены копии зарубежных трофейных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В интернете можно познакомиться с электронными образами более 700 документов.

Фуражка офицерского состава вермахта образца 1935 года (Германия, 1935- 1945 гг.), погоны майора пехоты вермахта (Германия, 1930-1940-е ), кортик офицерский армейский образца 1935 года в ножнах с подвесом (Германия, 1935- 1945 гг.), представленные на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
4 из 15

В интернете можно познакомиться с электронными образами более 700 документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В таком объеме архивные материалы не показывали никогда.

Директор Российского государственного военного архива (РГВА) Владимир Тарасов на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
5 из 15

В таком объеме архивные материалы не показывали никогда.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Самый редкий экспонат выставки — подлинник легендарного договора о ненападении между Германией и СССР, так называемого пакта Молотова — Риббентропа, и секретный протокол к нему.

Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским союзом, представленный на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
6 из 15

Самый редкий экспонат выставки — подлинник легендарного договора о ненападении между Германией и СССР, так называемого пакта Молотова — Риббентропа, и секретный протокол к нему.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны.

Архивные документы, представленные на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
7 из 15

Особое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Экспозиция позволяет понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, и логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке.

Газета Правда, представленная на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
8 из 15

Экспозиция позволяет понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, и логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сноски, оставленные И. В. Сталиным на странице книги "О войне" Прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица.

Сноски оставленные И. В. Сталиным на странице книги О войне Прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица, которая представлена на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
9 из 15

Сноски, оставленные И. В. Сталиным на странице книги "О войне" Прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Архивные документы демонстрируют интересы участников будущего мирового конфликта.

Архивные документы, представленные на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
10 из 15

Архивные документы демонстрируют интересы участников будущего мирового конфликта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Документы, представленные на выставке, напоминают о том, насколько хрупок мир, и предостерегают от разобщенности.

Стальной шлем М-35 образца 1935 года (Германия, 1-я половина XX века), представленный на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
11 из 15

Документы, представленные на выставке, напоминают о том, насколько хрупок мир, и предостерегают от разобщенности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Экспонаты выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".

Экспонаты, представленные на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
12 из 15

Экспонаты выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Организаторами выставки выступили Федеральное архивное агентство, Российский государственный военный архив, Историко-документальный департамент МИД и Российское историческое общество.

Архивные документы, представленные на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
13 из 15

Организаторами выставки выступили Федеральное архивное агентство, Российский государственный военный архив, Историко-документальный департамент МИД и Российское историческое общество.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Экспозиция открыта для посетителей до 10 ноября.

Печатная машинка Continental Wanderer 35, представленная на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
14 из 15

Экспозиция открыта для посетителей до 10 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Банкноты Чехословакии 1939 года с надпечаткой и монеты, представленные на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Москве.

Банкноты Чехословакии 1939 года с надпечаткой и монеты, представленные на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
15 из 15

Банкноты Чехословакии 1939 года с надпечаткой и монеты, представленные на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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