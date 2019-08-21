Выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны"

Основу выставки составили около 300 экспонатов — архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы.
Основу выставки составили около 300 экспонатов — архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов на открытии выставки.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов на открытии выставки.
В Выставочном зале федеральных архивов впервые представлены копии зарубежных трофейных документов.
В Выставочном зале федеральных архивов впервые представлены копии зарубежных трофейных документов.
В интернете можно познакомиться с электронными образами более 700 документов.
В интернете можно познакомиться с электронными образами более 700 документов.
В таком объеме архивные материалы не показывали никогда.
В таком объеме архивные материалы не показывали никогда.
Самый редкий экспонат выставки — подлинник легендарного договора о ненападении между Германией и СССР, так называемого пакта Молотова — Риббентропа, и секретный протокол к нему.
Самый редкий экспонат выставки — подлинник легендарного договора о ненападении между Германией и СССР, так называемого пакта Молотова — Риббентропа, и секретный протокол к нему.
Особое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны.
Особое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны.
Экспозиция позволяет понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, и логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке.
Экспозиция позволяет понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, и логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке.
Сноски, оставленные И. В. Сталиным на странице книги "О войне" Прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица.
Сноски, оставленные И. В. Сталиным на странице книги "О войне" Прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица.
Архивные документы демонстрируют интересы участников будущего мирового конфликта.
Архивные документы демонстрируют интересы участников будущего мирового конфликта.
Документы, представленные на выставке, напоминают о том, насколько хрупок мир, и предостерегают от разобщенности.
Документы, представленные на выставке, напоминают о том, насколько хрупок мир, и предостерегают от разобщенности.
Экспонаты выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".
Экспонаты выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".
Организаторами выставки выступили Федеральное архивное агентство, Российский государственный военный архив, Историко-документальный департамент МИД и Российское историческое общество.
Организаторами выставки выступили Федеральное архивное агентство, Российский государственный военный архив, Историко-документальный департамент МИД и Российское историческое общество.
Экспозиция открыта для посетителей до 10 ноября.
Экспозиция открыта для посетителей до 10 ноября.
Банкноты Чехословакии 1939 года с надпечаткой и монеты, представленные на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Москве.
Банкноты Чехословакии 1939 года с надпечаткой и монеты, представленные на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Москве.