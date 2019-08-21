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РИА Новости

В Югре направят вертолет на поиски двух детей, пропавших на рыбалке

09:16 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе направят вертолет на поиски двух детей, которые уехали на рыбалку и не вернулись, сообщает в среду "Центроспас-Югория".
Дети, уехавшие рыбачить на моторной лодке, пропали в Березовском районе ХМАО в понедельник. Как сообщали в "Центроспасе", в экстренные службы обратились местные жители, когда увидели пустую лодку, плывущую по реке Ляпин недалеко от поселка Саранпауль. В окружном УМВД уточняли РИА Новости, что пропавшие - подростки 2003-2004 годов рождения, лодка принадлежит отцу одного из них.
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Позже в региональном следственном управлении, ссылаясь на сведения мужчины, подтвердили, что его сын вместе со знакомым отправились на рыбалку утром в понедельник, однако домой не вернулись и на связь не выходили. По факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело.
"Сегодня, 21 августа, группа спасателей продолжает поисковую операцию. К поискам мальчиков привлечен вертолет Ми-8, который совершит облет территории, на которой могут находиться пропавшие дети", - говорится в сообщении "Центроспаса".
В свою очередь власти Березовского района вечером во вторник ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пропажей подростков, а также после исчезновения мужчины на реке Северная Сосьва недалеко от городского поселения Игрим.
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