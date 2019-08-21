В Якутии участились случаи заболевания открытой формой туберкулеза

ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Открытая форма туберкулеза выявлена на днях у работницы одного из магазинов в поселке Нижний Бестях, в этом году аналогичные случаи были зарегистрированы еще в двух муниципалитетах республики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.

В ведомстве подтвердили, что информация, распространившаяся в мессенджерах о выявлении открытой формы туберкулеза у работницы одного из магазинов в поселке Нижний Бестях Мегина-Кангаласского района, соответствует действительности. Установлено, что она приехала в Якутию из-за рубежа, в этот магазин устроилась 12 марта текущего года. Результат флюорографии (ФЛГ) с отрицательным заключением был выдан ей 10 марта в городе Якутске.

Минздрав региона сообщил, что 16 августа женщина была на приеме у фтизиатра. "Предварительный диагноз подтвердил открытую форму туберкулеза легких", - рассказали в ведомстве. Больная прошла медобследование в республиканском Научно-практическом центре "Фтизиатрия", откуда ее направили на госпитализацию.

В магазине провели дезинфекцию, врач-фтизиатр осмотрел более 40 работников торгового объекта. Сообщается, что квартиру больной продезинфицируют после ее выписки из больницы.

Минздрав совместно с управлением Роспотребнадзора взяли на контроль ситуацию еще в двух муниципальных образованиях Якутии.

"В конце июля - начале августа случай заболевания открытой формой туберкулеза был выявлен в Усть-Майском улусе, где диагноз поставлен больному, прибывшему на вахтовую работу из Хабаровского края. Также шесть случаев заболевания открытой формой туберкулеза выявлено в городском округе Жатай – с апреля по май текущего года. У всех больных диагностирована запущенная форма заболевания, в том числе у пяти лиц - с бактериовыделением. В данное время выявленные лица получают лечение в стационаре профильного лечебного учреждения", - поделились в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что "в связи с участившимися случаями выявления тяжелого инфекционного заболевания, разработан комплекс дополнительных мер профилактики и оперативного реагирования".