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РИА Новости

В Якутии участились случаи заболевания открытой формой туберкулеза

09:02 21.08.2019 (обновлено: 09:19 21.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Медсестра. Архивное фото
ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Открытая форма туберкулеза выявлена на днях у работницы одного из магазинов в поселке Нижний Бестях, в этом году аналогичные случаи были зарегистрированы еще в двух муниципалитетах республики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.
В ведомстве подтвердили, что информация, распространившаяся в мессенджерах о выявлении открытой формы туберкулеза у работницы одного из магазинов в поселке Нижний Бестях Мегина-Кангаласского района, соответствует действительности. Установлено, что она приехала в Якутию из-за рубежа, в этот магазин устроилась 12 марта текущего года. Результат флюорографии (ФЛГ) с отрицательным заключением был выдан ей 10 марта в городе Якутске.
Минздрав региона сообщил, что 16 августа женщина была на приеме у фтизиатра. "Предварительный диагноз подтвердил открытую форму туберкулеза легких", - рассказали в ведомстве. Больная прошла медобследование в республиканском Научно-практическом центре "Фтизиатрия", откуда ее направили на госпитализацию.
В магазине провели дезинфекцию, врач-фтизиатр осмотрел более 40 работников торгового объекта. Сообщается, что квартиру больной продезинфицируют после ее выписки из больницы.
Бактериальная инфекция
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Минздрав совместно с управлением Роспотребнадзора взяли на контроль ситуацию еще в двух муниципальных образованиях Якутии.
"В конце июля - начале августа случай заболевания открытой формой туберкулеза был выявлен в Усть-Майском улусе, где диагноз поставлен больному, прибывшему на вахтовую работу из Хабаровского края. Также шесть случаев заболевания открытой формой туберкулеза выявлено в городском округе Жатай – с апреля по май текущего года. У всех больных диагностирована запущенная форма заболевания, в том числе у пяти лиц - с бактериовыделением. В данное время выявленные лица получают лечение в стационаре профильного лечебного учреждения", - поделились в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что "в связи с участившимися случаями выявления тяжелого инфекционного заболевания, разработан комплекс дополнительных мер профилактики и оперативного реагирования".
Министерство здравоохранения Якутии напоминает, что туберкулез – инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое зачастую может не иметь значительных клинических проявлений на начальном этапе болезни.
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