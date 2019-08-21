В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. В Приморье семья взыскала с кондитера ущерб за торт с сальмонеллой, сообщила прокуратура региона.

Как рассказали в ведомстве, жительница города Большой Камень заказала на свадьбу торты у женщины, которая работала на дому и незаконно продавала выпечку. После того как члены семьи попробовали сладкое, им стало плохо.

"Заказчица и ее несовершеннолетний сын были госпитализированы в больницу с диагнозом "сальмонеллез", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, этот диагноз поставили всем, кто попробовал те торты.

Проведенное позже исследование показало, что в кондитерских изделиях присутствовали бактерии сальмонеллы.

Кондитера привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Заказчица также обратилась в суд с иском о взыскании стоимости тортов и возмещении вреда здоровью. Шкотовский районный суд удовлетворил его частично. Пострадавшая с решением не согласилась и подала апелляцию.

Прокурор предложил краевому суду рассмотреть вопрос об увеличении размера компенсации в пользу пострадавшей и взыскать компенсацию в пользу ее ребенка.