Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T10:44Z
https://ria.ru/20190821/1557726301.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153185/41/1531854145_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_0cfc33b974e4a8ff75824162a3342770.jpg
РИА Новости

В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой

08:39 21.08.2019 (обновлено: 10:44 21.08.2019)
7964
CC0 / manfredrichter / Торт
Торт
CC0 / manfredrichter /
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. В Приморье семья взыскала с кондитера ущерб за торт с сальмонеллой, сообщила прокуратура региона.
Как рассказали в ведомстве, жительница города Большой Камень заказала на свадьбу торты у женщины, которая работала на дому и незаконно продавала выпечку. После того как члены семьи попробовали сладкое, им стало плохо.
"Заказчица и ее несовершеннолетний сын были госпитализированы в больницу с диагнозом "сальмонеллез", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, этот диагноз поставили всем, кто попробовал те торты.
Проведенное позже исследование показало, что в кондитерских изделиях присутствовали бактерии сальмонеллы.
Кондитера привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".
4 июля, 17:31РИА Новости
В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом
Заказчица также обратилась в суд с иском о взыскании стоимости тортов и возмещении вреда здоровью. Шкотовский районный суд удовлетворил его частично. Пострадавшая с решением не согласилась и подала апелляцию.
Прокурор предложил краевому суду рассмотреть вопрос об увеличении размера компенсации в пользу пострадавшей и взыскать компенсацию в пользу ее ребенка.
Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда изменила решение районного: помимо стоимости тортов (свыше четырех тысяч рублей) с кондитера взыскали 20 тысяч в пользу истицы и ее сына, а также штраф в размере 12,4 тысячи.
3572283
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Лента
новостей
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Полиция
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова
09:17ВОЗ призвала изучить влияние микропластика на здоровье
09:14В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
Лента новостейМолния