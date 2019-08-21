Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона... При переменной облачности в Москве обойдется без осадков, но на севере и западе области во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура останется на 4 градуса выше нормы. Мы рассчитываем, что в Москве воздух вновь прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье до 24-28", - рассказала Волосюк.