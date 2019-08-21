Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Строительство технопарка "Ростех-сити" началось, в 2021 году туда начнут переезжать холдинги госкорпорации "Ростех", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Началось строительство "Ростех-сити", в 2021 году оно завершится, и туда начнут переселять сотрудников холдингов, входящих в госкорпорацию и базирующихся в Москве", - сказал собеседник агентства.

В "Ростехе" не ответили на запрос РИА Новости по данной теме.