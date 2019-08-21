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РИА Новости

Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"

08:04 21.08.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Строительство технопарка "Ростех-сити" началось, в 2021 году туда начнут переезжать холдинги госкорпорации "Ростех", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Началось строительство "Ростех-сити", в 2021 году оно завершится, и туда начнут переселять сотрудников холдингов, входящих в госкорпорацию и базирующихся в Москве", - сказал собеседник агентства.
Стенд госкорпорации Ростех
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В "Ростехе" не ответили на запрос РИА Новости по данной теме.
Проект технопарка "Ростех-сити", инвестиции в который оцениваются в 90 миллиардов рублей, предусматривает строительство как офисных зданий и жилой недвижимости, так и спортивной и социальной инфраструктуры. В частности, там планируется разместить офис самого "Ростеха". Технопарк расположится на территории бывшего Тушинского аэродрома.
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