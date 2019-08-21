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РИА Новости

Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага

06:48 21.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага в зонах обслуживания и контроля, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
По оперативным данным, в среду в Якутии тушат три лесных пожара в Верхоянском, Среднеколымском и Нюрбинском улусах на общей площади свыше 120,7 тысяч гектаров.
"…за прошедшие сутки в республике ликвидировано 34 пожара в зонах обслуживания и контроля. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 182 гектара. На труднодоступных и удаленных землях под наблюдением находятся 90 термоточек. Огнем пройдено 698 911 гектаров", - информирует ведомство.
На тушение лесных пожаров привлечено 478 человек, 44 единицы техники.
Первого августа глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о режиме ЧС в лесах регионального характера. В понедельник, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, межмуниципальный режим ЧС был снят в Сунтарском улусе.
Тушение лесных пожаров
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