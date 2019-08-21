Высокий уровень Амура не мешает перевозке по реке косаток из бухты Средняя

ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Уровень Амура, который превысил отметку в шесть метров, пока не мешает перевозке по реке косаток из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости в среду представитель компании-перевозчика.

Ранее сообщалось, что косаток из бухты Средняя в Приморье для выпуска на волю в Охотском море везут автотранспортом до Хабаровска, где перегружают на судно. Оно следует по Амуру до Николаевского района, где животных снова перегружают на машины и везут до мыса Первского, где выпускают в море.

"У нас не было указаний об отмене рейсов по Амуру из-за высокого уровня воды. Причал не затоплен, все работает в обычном режиме. Вчера и сегодня погрузка судов осуществляется по графику", - сказал собеседник.

Уровень Амура у Хабаровска на утро среды составляет 602 сантиметра.

Ранее Greenpeace сообщал, что четвертый этап выпуска в Охотское море партии косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка. Отправка животных из Приморья планировалась 22 августа.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.