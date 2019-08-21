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РИА Новости

Высокий уровень Амура не мешает перевозке по реке косаток из бухты Средняя

04:52 21.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыпуск на волю косаток из "китовой тюрьмы"
Выпуск на волю косаток из китовой тюрьмы
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выпуск на волю косаток из "китовой тюрьмы"
ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Уровень Амура, который превысил отметку в шесть метров, пока не мешает перевозке по реке косаток из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости в среду представитель компании-перевозчика.
Ранее сообщалось, что косаток из бухты Средняя в Приморье для выпуска на волю в Охотском море везут автотранспортом до Хабаровска, где перегружают на судно. Оно следует по Амуру до Николаевского района, где животных снова перегружают на машины и везут до мыса Первского, где выпускают в море.
"У нас не было указаний об отмене рейсов по Амуру из-за высокого уровня воды. Причал не затоплен, все работает в обычном режиме. Вчера и сегодня погрузка судов осуществляется по графику", - сказал собеседник.
Уровень Амура у Хабаровска на утро среды составляет 602 сантиметра.
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Ранее Greenpeace сообщал, что четвертый этап выпуска в Охотское море партии косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка. Отправка животных из Приморья планировалась 22 августа.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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