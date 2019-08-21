Ханой хочет реконструировать исторический центр, позаимствовав опыт Москвы

"В ходе недавно состоявшегося визита в Москву мэр Ханоя успел посмотреть Москву, хотя у него было немного времени на это, и сразу же после своего визита дал поручение относительно проекта реконструкции центра Ханоя, в рамках которого его представители посетили Москву для консультаций со столичными специалистами", - сказал собеседник.