Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T03:45Z
https://ria.ru/20190821/1557724755.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/119117/18/1191171891_0:200:2931:1849_1036x0_80_0_0_bc926f0b14318f4cc4c2fac54b999ac4.jpg
РИА Новости

Ханой хочет реконструировать исторический центр, позаимствовав опыт Москвы

03:45 21.08.2019
139
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие занимаются благоустройством улиц в центре Москвы
Рабочие занимаются благоустройством улиц в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочие занимаются благоустройством улиц в центре Москвы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг – РИА Новости. Ханой планирует использовать прошлогодний опыт Москвы при реконструкции исторического центра города, сообщил РИА Новости замглавы московского департамента внешних связей Игорь Ткач.
В 2018 году в рамках программы "Моя улица" центр Москвы полностью изменил свой облик. Были расширены пешеходные зоны, обновлены фасады и высажены деревья.
"В ходе недавно состоявшегося визита в Москву мэр Ханоя успел посмотреть Москву, хотя у него было немного времени на это, и сразу же после своего визита дал поручение относительно проекта реконструкции центра Ханоя, в рамках которого его представители посетили Москву для консультаций со столичными специалистами", - сказал собеседник.
Ткач также сообщил, что в Ханое в скором времени появится Дом Москвы. Под строительство этого культурно-делового центра уже выделено место, проект находится на стадии проектирования.
Проект павильона №17 Лесная промышленность на ВДНХ
Вчера, 12:39РИА Недвижимость
Павильон №17 "Лесная промышленность" на ВДНХ ждет реконструкция
1300000
Обсудить 0
МоскваВьетнамХанойВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
РИА
Новости
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Вода ушла с тысячи подтопленных паводком после тайфуна участков в Приморье
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В центре Петербурга загорелся кинотеатр "Аврора"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Лента
новостей
Женщины протестуют против отмены особого конституционного статуса Кашмира после пятничных молитв в Сринагаре. 9 августа 2019
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Жаркий день
Полные люди переносят жару легче худых, заявили ученые
Йемен
Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
Бассейн
Эксперт назвал вероятные причины ЧП с россиянкой в бассейне в Турции
Вид Земли с МКС
Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Венесуэла
Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США обеспокоен ракетными пусками КНДР
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
08:39В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
Лента новостейМолния