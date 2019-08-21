Ханой хочет реконструировать исторический центр, позаимствовав опыт Москвы

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг – РИА Новости. Ханой планирует использовать прошлогодний опыт Москвы при реконструкции исторического центра города, сообщил РИА Новости замглавы московского департамента внешних связей Игорь Ткач.
В 2018 году в рамках программы "Моя улица" центр Москвы полностью изменил свой облик. Были расширены пешеходные зоны, обновлены фасады и высажены деревья.
"В ходе недавно состоявшегося визита в Москву мэр Ханоя успел посмотреть Москву, хотя у него было немного времени на это, и сразу же после своего визита дал поручение относительно проекта реконструкции центра Ханоя, в рамках которого его представители посетили Москву для консультаций со столичными специалистами", - сказал собеседник.
Ткач также сообщил, что в Ханое в скором времени появится Дом Москвы. Под строительство этого культурно-делового центра уже выделено место, проект находится на стадии проектирования.