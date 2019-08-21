КНДР и Приморье договорились проработать вопрос туробменов

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Делегация КНДР договорилась проработать с Приморьем вопросы организации туристического обмена, сообщает администрация края.
Делегация КНДР прибыла в Приморье во вторник, 20 августа. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в области туризма, культуры, спорта и других перспективных направлений.
"Директор 1-го департамента Европы министерства иностранных дел КНДР Кан Сен Хо отметил, что северокорейской стороне также были бы интересны эти сферы для развития дальнейшего взаимодействия двух стран. Стороны договорились продолжать и расширять сотрудничество по этим направлениям, в частности детально проработать вопрос организации туристического обмена", - говорится в сообщении.