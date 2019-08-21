Делегация из КНДР установит в Приморье памятную доску о визите Ким Чен Ына

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Делегация КНДР установит в Российско-корейском доме дружбы в Приморье памятную доску о первом визите в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает администрация края.
Лидер КНДР посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
Делегация КНДР прибыла в Приморье во вторник. Стороны обсудили развитие сотрудничества в туризме, культуре и спорте.
"Представители КНДР также отметили, что в рамках своего визита в Приморье они выполнят и почетную миссию – установят памятную доску и разместят фотографии о прошедшем визите главы КНДР Ким Чен Ына в Доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе. Здесь во время своих визитов в Россию традиционно останавливались лидеры страны: впервые в 1984 году дом посетил Ким Ир Сен, а позже и отец нынешнего руководителя государства Ким Чен Ир", - говорится в сообщении.
Делегаты пригласили представителей от администрации Приморья принять участие в памятных мероприятиях.
Они также передали губернатору Приморья Олегу Кожемяко благодарность Ким Чен Ына по итогам этого визита.
"С представителями иностранного государства встретилась и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества первый заместитель главы региона Вера Щербина. Слова благодарности северокорейского лидера передал генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор. Он подчеркнул, что руководитель страны Ким Чен Ын высоко оценил оказанный регионом прием", - говорится в сообщении.