Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T03:35Z
https://ria.ru/20190821/1557724632.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155305/57/1553055755_0:114:3055:1832_1036x0_80_0_0_c7d8c8a3dc42aca63918d6c57483ce40.jpg
РИА Новости

Делегация из КНДР установит в Приморье памятную доску о визите Ким Чен Ына

03:35 21.08.2019
359
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Делегация КНДР установит в Российско-корейском доме дружбы в Приморье памятную доску о первом визите в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает администрация края.
Лидер КНДР посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
Делегация КНДР прибыла в Приморье во вторник. Стороны обсудили развитие сотрудничества в туризме, культуре и спорте.
"Представители КНДР также отметили, что в рамках своего визита в Приморье они выполнят и почетную миссию – установят памятную доску и разместят фотографии о прошедшем визите главы КНДР Ким Чен Ына в Доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе. Здесь во время своих визитов в Россию традиционно останавливались лидеры страны: впервые в 1984 году дом посетил Ким Ир Сен, а позже и отец нынешнего руководителя государства Ким Чен Ир", - говорится в сообщении.
Делегаты пригласили представителей от администрации Приморья принять участие в памятных мероприятиях.
Они также передали губернатору Приморья Олегу Кожемяко благодарность Ким Чен Ына по итогам этого визита.
"С представителями иностранного государства встретилась и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества первый заместитель главы региона Вера Щербина. Слова благодарности северокорейского лидера передал генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор. Он подчеркнул, что руководитель страны Ким Чен Ын высоко оценил оказанный регионом прием", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский. 25 апреля 2019
9 июля, 07:31РИА Новости
В КНДР выпустили марки, посвященные встрече Путина и Ким Чен Ына
210011
Обсудить 0
Ким Чен ЫнОлег КожемякоКНДРПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Истребители ВВС США F-16
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
РИА
Новости
Дом Дружбы России и КНДР
КНДР и Приморье договорились проработать вопрос туробменов
Вид на Белград, Сербия
Соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Сербией могут подписать 25 октября
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Замглавы МИД встретился с послом Южной Кореи
Лента
новостей
Венесуэла
Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
Молоток судьи
Количество экстремистских преступлений в России за год снизилось вдвое
Пункты выдачи микрозаймов
Исследование: просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США обеспокоен ракетными пусками КНДР
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Испытание крылатой ракеты
Эксперт заявил об угрозе ядерного кризиса из-за новой американской ракеты
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Скелет стегозавра
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
08:39В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
Лента новостейМолния