Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Лидеры Переходного совета Южного Йемена, захватившего власть в Адене, вылетели в саудовскую Джидду для переговоров с легитимным йеменским правительством, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным корреспондента телеканала в Адене, делегацию членов президиума совета возглавляет лидер сепаратистов Айдарус аз-Зубейди.

"Самолет делегации скоро приземлится в Джидде. Ожидается, что они проведут переговоры с легитимным правительством при содействии Саудовской Аравии", - сообщил корреспондент.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией.