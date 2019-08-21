Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Венесуэла перед заседанием Совета безопасности ООН осудила угрозы США о морской блокаде страны, заявил в Twitter глава МИД Хорхе Арреаса.

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации президента США сообщил, что Дональд Трамп предлагал советникам обсудить возможность введения морской блокады Венесуэлы. Он предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы , чтобы не допустить доставки товаров в страну. Подобные обсуждения Трамп начинал не раз на протяжении последних полутора лет, утверждает портал.

"Мы осудили правительство США перед Советом безопасности и генеральным секретарем ООН за преступную блокаду и угрозы ввести морскую блокаду и использовать силу против народа Венесуэлы", - написал министр.