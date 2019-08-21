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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны

00:32 21.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Венесуэла перед заседанием Совета безопасности ООН осудила угрозы США о морской блокаде страны, заявил в Twitter глава МИД Хорхе Арреаса.
Ранее новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации президента США сообщил, что Дональд Трамп предлагал советникам обсудить возможность введения морской блокады Венесуэлы. Он предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы , чтобы не допустить доставки товаров в страну. Подобные обсуждения Трамп начинал не раз на протяжении последних полутора лет, утверждает портал.
"Мы осудили правительство США перед Советом безопасности и генеральным секретарем ООН за преступную блокаду и угрозы ввести морскую блокаду и использовать силу против народа Венесуэлы", - написал министр.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСШАВ мире
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