Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена

Сторонники йеменских повстанцев-хуситов принимают участие в митинге, посвященном четвертой годовщине вторжения в Йемен, в Сане

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Рафаэль Даминов. Переходный совет Южного Йемена, захвативший власть в Адене, планирует установить контроль над всем югом страны, об этом РИА Новости заявил член президиума движения сепаратистов Насыр аль-Хабаджи.

Во вторник силы Переходный совет Южного Йемена установили контроль над базой военной полиции правительства Йемена в провинции Абьян на юге страны. По информации источника РИА Новости, в результате столкновения шесть йеменских солдат погибли, несколько получили ранения. Кроме того, он добавил, что погиб один мирный житель, и еще один пострадал.

"Национальным долгом Переходного совета является обеспечение безопасности на всем юге страны", - заявил аль-Хабаджи, отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли у Совета планы установить контроль над всем югом Йемена.

По словам политика, в отрядах, лояльных правительству Абд Раббу Мансура Хади, "находятся террористы из движения "Ислах", являющегося филиалом организации "Братья-мусульмане"*.

В Адене, куда из захваченной хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

Правительство Хади, базирующееся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, обвиняет ОАЭ в оказании финансовой и военной помощи сепаратистам и призывает Абу-Даби немедленно прекратить ее.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.

Южный регион страны с населением 4 миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян.