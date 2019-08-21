Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене

Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019

КАИР, 20 авг - РИА Новости. Рафаэль Даминов. Переходный совет Южного Йемена, захвативший власть в Адене, не отводил свои отряды от правительственных учреждений в городе, об этом РИА Новости заявил член президиума движения сепаратистов Насыр аль-Хабаджи.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Переходный совет Южного Йемена под давлением Саудовской Аравии был вынужден отвести свои силы и передать под контроль правительства ранее занятые его отрядами в Адене госучреждения.

"Существуют договоренности с силами коалиции по поводу обеспечения безопасности Центрального банка, здания кабинета министров, Совета судей и Верховного суда. Силы совета Южного Йемена не отводили от них свои отряды. Они вместе с силами коалиции обеспечивают безопасность этих объектов", - заявил аль-Хабаджи.

В Адене, куда из захваченной хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.

Правительство Хади, базирующееся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, обвиняет ОАЭ в оказании финансовой и военной помощи сепаратистам и призывает Абу-Даби немедленно прекратить ее.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.