"Власть — это про деньги". Почему важно проголосовать 8 сентября в Москве

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Процедура утверждения бюджета депутатами Московской городской думы нередко остается в стороне от внимания избирателей. Немногие знают, что перед столичным парламентом отчитывается мэр. А ведь городская казна — это во многом деньги самих москвичей: значительную часть доходов города составляют налоги с граждан. Восьмого сентября состоятся выборы в Мосгордуму. О том, почему важно выбирать своих представителей в столичный парламент, — в материале РИА Новости.

Депутат — главный ревизор

Бюджет Москвы в 2019-м составил 2,6 триллиона рублей. Его часто сравнивают с бюджетом небольшого европейского государства. О том, как эти средства распределяются, говорят несколько реже. Город тратит деньги на образование, здравоохранение, обустройство территорий, транспорт и на многое другое. Расходы на социальный блок превышают треть всех затрат.

"Классический бюджет должен состоять из трех частей, — говорит председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. — Первая — социальная, вторая — содержание городского хозяйства, третья — инвестиции в дальнейшее развитие города. Все три части жизненно необходимы, без инвестиций, например, город просто умрет. Если не строить новые транспортные артерии, столица не сможет функционировать.

Главный финансовый документ верстается совместно сотрудниками мэрии и депутатами городской думы. "Работа начинается еще в апреле, готовятся проекты с учетом фактического исполнения бюджета, — рассказывает Антонцев. — Принимается закон уже в декабре. Все расчетные документы предоставляют органы исполнительной власти. Это понятно — они отвечают за реализацию программ, имеют аппарат для сбора данных".

Антонцев пояснил, как происходит координация работы мэрии и думы. "В 2017-м городская дума приняла решение о назначении надбавки неработающим пенсионерам. Депутаты исходили из реалий бюджета, органы исполнительной власти, то есть мэрия, предоставили информацию о количестве людей, которым такая надбавка нужна. Соответственно, мы посчитали, увидели сумму затрат и ее утвердили".

При этом депутат не обязательно должен быть профессиональным финансистом, объясняет Антонцев. Член городского парламента — в первую очередь представитель своих избирателей. "Депутат — это главный ревизор, принципиальность — одно из главных его качеств. С одной стороны, он должен защищать интересы своих избирателей, с другой — понимать, что реально и выполнимо. И если выполнимо, то в какие сроки. И честно доносить это до своих избирателей", — говорит председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.

"Удовлетворить разнообразные нужды всех немедленно невозможно, — подытоживает Антонцев. — Поэтому депутат должен быть готов к жалобам, это часть его работы, его ответственность. Даже при максимально социально ориентированном бюджете будут недовольные. Это надо принять".

Контроль контроля

Процедура утверждения главного финансового документа города должна была интересна жителям столицы, так как существенную долю бюджета — 36,3 процента в 2019-м, по оперативным данным, формируют налоги с физических лиц. То есть во многом москвичи сами пополняют городскую казну. Однако очень высокой явку на выборах при этом назвать сложно — в 2014-м она составила всего 21 процент. По июльским опросам фонда "Петербургская политика" и "Левада-центра", в этом году на избирательные участки могут прийти от 55 до 59 процентов имеющих право голоса. Хотя декларируемое желание принять участие в выборах не всегда оборачивается действием.

Политический консультант Андрей Перла объясняет, что во многих городах России взоры избирателей обращены не на законодательную власть, а на исполнительную. "Когда гражданин говорит о власти в столице, он чаще имеет в виду мэра, правительство, префектов районов", — добавляет эксперт.

И самая важная функция думы как городского парламента остается не всегда заметной для избирателя. "Вообще, власть — это про деньги, — продолжает Перла. — Если кратко, чем занимается власть? Сбором налогов и распределением собранного. Кто такой депутат парламента? Человек, который контролирует оба процесса. Эта функция ведет свое начало от времен одного из самых известных парламентов — Генеральных штатов Франции: давать разрешение на сбор платежей в бюджет и контролировать расходы. Но в глазах многих наших избирателей депутат — это такой начальник, который может поспособствовать в выделении квартиры, перенести автобусный маршрут, решить еще какой-то коммунальный или хозяйственный вопрос. Хотя это работа муниципалитета".

Перла отмечает, что текущие выборы, отмеченные повышенной уличной активностью избирателей и политиков, привлекли внимание к процедуре голосования, а не самой деятельности депутатов. "Но по-прежнему мало кто представляет, что именно депутат ежедневно делает на своем рабочем месте. Поскольку кандидаты в гордуму учитывают представления сограждан, они тратят время избирательной кампании на то, что занимает избирателя: коммунальные вопросы вроде латания дорог, посадки деревьев и всего прочего. В этом смысле Москва ничем не отличается от провинции. Об утверждении бюджета или о том, как мэр отчитывался перед ними, депутаты обычно не рассказывают", — подытоживает политолог.