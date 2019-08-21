Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T08:00Z
https://ria.ru/20190821/1557706541.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155770/68/1557706822_0:193:3156:1968_1036x0_80_0_0_23476e0abb097ba6dc238c7534ff4f7b.jpg
РИА Новости

"Власть — это про деньги". Почему важно проголосовать 8 сентября в Москве

08:00 21.08.2019
174
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Процедура утверждения бюджета депутатами Московской городской думы нередко остается в стороне от внимания избирателей. Немногие знают, что перед столичным парламентом отчитывается мэр. А ведь городская казна — это во многом деньги самих москвичей: значительную часть доходов города составляют налоги с граждан. Восьмого сентября состоятся выборы в Мосгордуму. О том, почему важно выбирать своих представителей в столичный парламент, — в материале РИА Новости.

Депутат — главный ревизор

Бюджет Москвы в 2019-м составил 2,6 триллиона рублей. Его часто сравнивают с бюджетом небольшого европейского государства. О том, как эти средства распределяются, говорят несколько реже. Город тратит деньги на образование, здравоохранение, обустройство территорий, транспорт и на многое другое. Расходы на социальный блок превышают треть всех затрат.

"Классический бюджет должен состоять из трех частей, — говорит председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. — Первая — социальная, вторая — содержание городского хозяйства, третья — инвестиции в дальнейшее развитие города. Все три части жизненно необходимы, без инвестиций, например, город просто умрет. Если не строить новые транспортные артерии, столица не сможет функционировать.

Главный финансовый документ верстается совместно сотрудниками мэрии и депутатами городской думы. "Работа начинается еще в апреле, готовятся проекты с учетом фактического исполнения бюджета, — рассказывает Антонцев. — Принимается закон уже в декабре. Все расчетные документы предоставляют органы исполнительной власти. Это понятно — они отвечают за реализацию программ, имеют аппарат для сбора данных".
Антонцев пояснил, как происходит координация работы мэрии и думы. "В 2017-м городская дума приняла решение о назначении надбавки неработающим пенсионерам. Депутаты исходили из реалий бюджета, органы исполнительной власти, то есть мэрия, предоставили информацию о количестве людей, которым такая надбавка нужна. Соответственно, мы посчитали, увидели сумму затрат и ее утвердили".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
19 августа, 19:01РИА Новости
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
При этом депутат не обязательно должен быть профессиональным финансистом, объясняет Антонцев. Член городского парламента — в первую очередь представитель своих избирателей. "Депутат — это главный ревизор, принципиальность — одно из главных его качеств. С одной стороны, он должен защищать интересы своих избирателей, с другой — понимать, что реально и выполнимо. И если выполнимо, то в какие сроки. И честно доносить это до своих избирателей", — говорит председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.
"Удовлетворить разнообразные нужды всех немедленно невозможно, — подытоживает Антонцев. — Поэтому депутат должен быть готов к жалобам, это часть его работы, его ответственность. Даже при максимально социально ориентированном бюджете будут недовольные. Это надо принять".

Контроль контроля

Процедура утверждения главного финансового документа города должна была интересна жителям столицы, так как существенную долю бюджета — 36,3 процента в 2019-м, по оперативным данным, формируют налоги с физических лиц. То есть во многом москвичи сами пополняют городскую казну. Однако очень высокой явку на выборах при этом назвать сложно — в 2014-м она составила всего 21 процент. По июльским опросам фонда "Петербургская политика" и "Левада-центра", в этом году на избирательные участки могут прийти от 55 до 59 процентов имеющих право голоса. Хотя декларируемое желание принять участие в выборах не всегда оборачивается действием.

Политический консультант Андрей Перла объясняет, что во многих городах России взоры избирателей обращены не на законодательную власть, а на исполнительную. "Когда гражданин говорит о власти в столице, он чаще имеет в виду мэра, правительство, префектов районов", — добавляет эксперт.

И самая важная функция думы как городского парламента остается не всегда заметной для избирателя. "Вообще, власть — это про деньги, — продолжает Перла. — Если кратко, чем занимается власть? Сбором налогов и распределением собранного. Кто такой депутат парламента? Человек, который контролирует оба процесса. Эта функция ведет свое начало от времен одного из самых известных парламентов — Генеральных штатов Франции: давать разрешение на сбор платежей в бюджет и контролировать расходы. Но в глазах многих наших избирателей депутат — это такой начальник, который может поспособствовать в выделении квартиры, перенести автобусный маршрут, решить еще какой-то коммунальный или хозяйственный вопрос. Хотя это работа муниципалитета".
Перла отмечает, что текущие выборы, отмеченные повышенной уличной активностью избирателей и политиков, привлекли внимание к процедуре голосования, а не самой деятельности депутатов. "Но по-прежнему мало кто представляет, что именно депутат ежедневно делает на своем рабочем месте. Поскольку кандидаты в гордуму учитывают представления сограждан, они тратят время избирательной кампании на то, что занимает избирателя: коммунальные вопросы вроде латания дорог, посадки деревьев и всего прочего. В этом смысле Москва ничем не отличается от провинции. Об утверждении бюджета или о том, как мэр отчитывался перед ними, депутаты обычно не рассказывают", — подытоживает политолог.
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
17 августа, 08:00РИА Новости
Названа главная трагедия московских протестов
Примечательно, что Мосгордума собственными нормативными актами создала себе конкурентов в области законодательной деятельности и контроля. Так, за расходованием средств столичного бюджета следит и Общественная палата города. В соответствующем законе сказано: "Общественная палата осуществляет независимую общественную экспертизу проектов законов города Москвы о бюджете на очередной финансовый год <…> и об исполнении бюджета за отчетный финансовый год". Также законы Москвы дают право гражданам выдвигать законопроекты. Для этого следует сформировать инициативную группу в 50 и более человек и собрать подписи проживающих в соответствующем округе или районе столицы. В общем-то, Мосгордума является для москвичей той площадкой, которая позволяет им контролировать исполнительную власть — в частности, то, как мэрия расходует бюджет.
200001
Обсудить 0
Московская городская думаЛевада-центрМоскваРоссияПолитика
Рекомендуем
Краб, покрытый нефтью
Цена независимости: нефтяной сектор США накрывает волна банкротств
РИА
Новости
Женщины протестуют против отмены особого конституционного статуса Кашмира после пятничных молитв в Сринагаре. 9 августа 2019
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Кадр из фильма Киборги
"Не моя война". Почему украинцы не смотрят пропагандистских "Киборгов"
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
Лента
новостей
Улитки помогают ученым раскрыть тайну работы мозга
Эпигенетика памяти. В России раскроют главный секрет работы мозга
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Российские военные патрулируют улицы Грозного в Чечне
Рейд на Грозный. Как боевики в последний раз напали на чеченскую столицу
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Исправительное учреждение в США
В США организатор "аферы века" с экопродуктами покончил с собой в тюрьме
Британские солдаты из 11-го полка связи тренируются в Доннингтоне
Британская армия разворачивает Русский фронт возле Портон-Дауна
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
"Ведет себя как колониальный офицер". Чем США так сильно разозлили немцев
Многофункциональный истребитель Су-57
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Сотрудники полиции
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
06:38В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре
06:27Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Лента новостейМолния