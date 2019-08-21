Анна Нетребко рассказала о самых красивых местах Азербайджана

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Звезда мировой сцены Анна Нетребко вернулась из Азербайджана, где вместе с семьей провела отпуск. Оперная дива побывала на юбилее мамы супруга Юсифа Эйвазова и проехалась по самым красивым местам республики, о чем рассказала в Звезда мировой сцены Анна Нетребко вернулась из Азербайджана, где вместе с семьей провела отпуск. Оперная дива побывала на юбилее мамы супруга Юсифа Эйвазова и проехалась по самым красивым местам республики, о чем рассказала в Instagram.

Анна побывала в городах Шемахы, Шеки, Гянджа, Габала, посетила национальную свадьбу, старинные мечети, горы и водопады.

Певица поделилась видео с восточного базара и рассказала о блюдах национальной кухни.

"Азербайджанцы едят всегда, везде и много! Никаких вегетарианцев и диет - много мяса, хлеба, овощей и сладостей. Пити - местное блюдо, в которое я влюбилась! Похоже на советскую тушенку, только это мясо барана с горохом и желтой сливой", - написала Анна на своей странице.

Подписчики отметили, что после ярких фото, видео и постов о поездке, они также решили посетить Азербайджан. "Большое спасибо за знакомство с Азербайджаном с вашими эмоциями", - написали они в комментариях.

Отпуск, проведенный в республике, запомнится как одно из самых интересных путешествий в жизни, написала Анна и добавила, что планирует в будущем повторить поездку.