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РИА Новости
Туризм

Анна Нетребко рассказала о самых красивых местах Азербайджана

00:20 21.08.2019 (обновлено: 07:19 21.08.2019)
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© Фото : страница Анны Нетребко в InstagramАнна Нетребко
Анна Нетребко
© Фото : страница Анны Нетребко в Instagram
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Звезда мировой сцены Анна Нетребко вернулась из Азербайджана, где вместе с семьей провела отпуск. Оперная дива побывала на юбилее мамы супруга Юсифа Эйвазова и проехалась по самым красивым местам республики, о чем рассказала в Instagram.
Анна побывала в городах Шемахы, Шеки, Гянджа, Габала, посетила национальную свадьбу, старинные мечети, горы и водопады.
Певица поделилась видео с восточного базара и рассказала о блюдах национальной кухни.
"Азербайджанцы едят всегда, везде и много! Никаких вегетарианцев и диет - много мяса, хлеба, овощей и сладостей. Пити - местное блюдо, в которое я влюбилась! Похоже на советскую тушенку, только это мясо барана с горохом и желтой сливой", - написала Анна на своей странице.
Подписчики отметили, что после ярких фото, видео и постов о поездке, они также решили посетить Азербайджан. "Большое спасибо за знакомство с Азербайджаном с вашими эмоциями", - написали они в комментариях.
Отпуск, проведенный в республике, запомнится как одно из самых интересных путешествий в жизни, написала Анна и добавила, что планирует в будущем повторить поездку.
"Спасибо, Азербайджан, за гостеприимство, красоту и счастье, что ты подарил нам! Спасибо моему любимому мужу за такой подарок!", - написала она в соцсети.
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