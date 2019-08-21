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22 августа: память апостола Матфия

10:00 21.08.2019
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Религиозные праздники 22 августа
Апостол Матфий
Единственный раз имя Матфия упоминается в книге "Деяния святых апостолов", входящей в канонический корпус текстов Нового Завета – исторической хронике создания христианской церкви и ее развития в первые 30 лет существования. После предательства Иуды Искариота, одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа, апостолы решили выбрать ему замену.
"И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: …надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам". (Дея. 1:15-26).
Сведения о жизни этого апостола крайне скудны, возможно еще и потому, что из-за схожести имен его часто путали с евангелистом Матфеем, и даже разных редакциях одного и того же текста, например, апокрифических "Деяний Андрея и Матфия", встречаются разные написания имени этого апостола.
Между тем, именно "Деяния Андрея" - самый древний апостольский акт, рассказывающий об апостоле Матфии. Именно в нем говорится о том, как апостолы бросали жребий, чтобы определить, кому в какую землю отправляться на проповедь. Андрею досталась провинция Вифания в Малой Азии и Лакедемон и Ахайя на юге Пелопонеса, а Матфию – Парфия (Иран) и загадочный город Мирминда.
К сожалению, оригинальный текст этих "Деяний" до нас не дошел. Последний христианский писатель, державший его в руках в VI веке - епископ Григорий Турский - начинает свою "Книгу о чудесах блаженного апостола Андрея" с рассказа о том, как апостол Матфий "провозглашал слово спасения в городе Мирмидоне" и за это попал в темницу, из которой его вызволил апостол Андрей, сам чуть было не поплатившийся за это жизнью.
Где находился этот загадочный город Мирмидон, или Мирминда? Средневековые авторы жития апостола Матфия называют эту страну Эфиопией. Однако еще в конце XIX века российский исследователь Петровский, проанализировав все доступные на тот момент дкументы, доказывал, что в данном случае речь идет не об африканской Эфиопии, а о Северном Причерноморье - в апостольские времена оно входило в состав Боспорского царства, жили там греки, скифы, тавры, синды, меоты, а правила сарматская династия.
А к югу же от от Боспорского царства лежала Колхида, которую греческие географы часто называли "внешней Эфиопией", поскольку, по свидетельству Геродота, населяли ее темнокожие люди с курчавыми волосами, похожие на египтян и эфиопов.
Но если рассказ о проповеди в этих землях апостола Андрея церковная традиция сохранила, то память о миссии апостола Матфия стерлась. Что, кроме преданий, оставил нам этот удивительный человек, о котором мы так мало знаем?
В ранней христианской церкви была известна книга под названием "Предания Матфия". О ней в III веке вполне уважительно упоминает знаменитый богослов Климент Алексаднрийский, отнюдь не считая ее еретической. Но и она, как и "Деяния Андрея", до нас не дошла.
По церковному преданию, апостол Матфий был человеком глубокой веры и большой отваги, несшим евангельскую Благую Весть самым диким в те времена племенам, много раз оказываясь на волосок от смерти, и под конец приняв мученический венец около 63 года – согласно житию, он вернулся в Иудею и там за проповедь христианства был осужден синедрионом и побит камнями.
Мощи его, перенесенные в Германию матерью императора Константина Великого императрицей Еленой, хранятся в Трире, в аббатстве святого Матфия, а память его почитается не только православной, но и католической и англиканской церквями.
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