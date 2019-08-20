Рябков обсудил с коллегой из Венесуэлы предстоящие политические контакты

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заместители глав МИД России и Венесуэлы Сергей Рябков и Иван Хиль обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая повестку дня предстоящих политических контактов, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы, прошедшей в присущей российско-венесуэльскому диалогу доверительной и конструктивной атмосфере, были предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая повестку дня предстоящих политических контактов, а также перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия на международных площадках", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес 21 августа ситуацию в южноамериканской стране, а также совместные проекты в области экономики, науки, культуры. Родригес находится с визитом в Москве, ее сопровождают министр экономики и финансов, вице-президент центрального банка и замглавы МИД по делам Европы.