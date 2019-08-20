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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Рябков обсудил с коллегой из Венесуэлы предстоящие политические контакты

20:11 20.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заместители глав МИД России и Венесуэлы Сергей Рябков и Иван Хиль обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая повестку дня предстоящих политических контактов, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы, прошедшей в присущей российско-венесуэльскому диалогу доверительной и конструктивной атмосфере, были предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая повестку дня предстоящих политических контактов, а также перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия на международных площадках", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес 21 августа ситуацию в южноамериканской стране, а также совместные проекты в области экономики, науки, культуры. Родригес находится с визитом в Москве, ее сопровождают министр экономики и финансов, вице-президент центрального банка и замглавы МИД по делам Европы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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