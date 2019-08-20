На иракской авиабазе возник пожар на складе боеприпасов, сообщили СМИ

ДАМАСК, 20 авг – РИА Новости. Пожар охватил склад боеприпасов на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока не известны, передает иракский телеканал NRT со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Пожар возник на базе, где расположен склад боеприпасов отрядов... подчиняющихся ополчению "аль-Хашд аш-Шааби", - заявил источник. По его словам, отряды гражданской обороны направились к месту инцидента, пожар пока не удается локализовать.
"Американские войска начали эвакуацию находящихся на базе сотрудников", – отметил источник. К базе из Багдада направился также гендиректор гражданской обороны Ирака Казем Баухан.
Информационный портал BaghdadToday при этом со ссылкой на источник в органах безопасности утверждает, что база подверглась "удару неустановленного характера".
11 августа, 08:39РИА НовостиПод Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
Двенадцатого августа произошли взрывы на складе боеприпасов на другой военной базе народного ополчения Ирака, входящего в состав ВС страны. В результате взрывов на юге Багдада погиб один человек, ранены 13. Несколько снарядов в результате взрывов упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях. Источник в силах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что снаряды также летели в сторону жилых районов.
Впоследствии премьер-министр Ирака приказал вывести все склады боеприпасов за пределы иракской столицы.