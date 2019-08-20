На иракской авиабазе возник пожар на складе боеприпасов, сообщили СМИ

"Пожар возник на базе, где расположен склад боеприпасов отрядов... подчиняющихся ополчению "аль-Хашд аш-Шааби", - заявил источник. По его словам, отряды гражданской обороны направились к месту инцидента, пожар пока не удается локализовать.

Двенадцатого августа произошли взрывы на складе боеприпасов на другой военной базе народного ополчения Ирака, входящего в состав ВС страны. В результате взрывов на юге Багдада погиб один человек, ранены 13. Несколько снарядов в результате взрывов упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях. Источник в силах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что снаряды также летели в сторону жилых районов.